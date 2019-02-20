В тупиковой ситуации оказались жильцы около 300 саранских многоэтажек после банкротства городской управляющей компании (ГУК) "Юго-Западная" - вместе с ней "растворились" деньги, которые были накоплены на лицевых счетах домов. Люди опасаются, что эти средства пойдут на погашение долгов обанкротившейся организации. Многочисленные обращения собственников в контролирующие ведомства результатов не дали.

Напомним, эра ГУКов в Саранске началась в 2013 году, когда на смену множеству домоуправлений в столице республики создали четыре городские управляющие компании. В числе учредителей ГУКов значилась горадминистрация. Создавались они как альтернатива частным УК, многие из которых тогда проходили процесс банкротства. В мэрии надеялись, что новые структуры помогут наладить эффективный контроль в сфере ЖКХ.

Однако спустя пять лет ГУКи повторили печальную судьбу своих предшественников. Первой пошла ко дну компания, обслуживающая юго-западный район Саранска. В декабре 2017 года одна из теплоснабжающих организаций подала в арбитражный суд Республики Мордовия (РМ) иск о признании ГУК "Юго-Западная" банкротом по причине почти 90-миллионной задолженности. А вскоре на руководителя ГУК возбудили сразу нескольких уголовных дел. Тем временем жильцы домов начали массово переходить в другие управляющие организации.

- Год назад мы сменили "Юго-Западную" на новую УК. На тот момент на счету нашего дома было 622 тысячи рублей с копейками - плата за содержание и текущий ремонт. Сумма накопилась, поскольку никаких работ у нас ГУК не проводила, - рассказала "РГ" домком многоэтажки N 81 на улице Ульянова Ольга Меркулова. - Однако после заключения договора с другой компанией деньги на счет дома так и не вернулись - хотя нам обещали, что это произойдет. Сейчас мы видим эту сумму на обратной стороне наших платежек за ЖКУ: она значится как деньги бывшей управляющей компании. Обращались во все инстанции, в ответ нас посылают в арбитражный суд. Но даже если мы подадим иск о взыскании этой суммы с банкрота, то получить ее не удастся: мы будем последними в очереди кредиторов после ресурсоснабжающей организации - а им, оказывается, наш ГУК не платил.

Городские управляющие компании создавались как альтернатива частным УК, многие из которых банкротились. В итоге ГУКи повторили их судьбу

В такой же ситуации оказались и жильцы дома N 33 по улице Марины Расковой. Только там потеря составила более 900 тысяч рублей.

- Почему нашими деньгами должны покрываться долги руководства ГУК перед поставщиками? Почему нас сделали крайними? Почему жильцы должны дважды платить за одно и то же? - возмущалась домком Любовь Кошелькова.

На круглом столе по этой проблеме, организованном региональным отделением ОНФ, замначальника управления по вопросам городского хозяйства Азат Багапов заверил, что власти всеми силами старались сохранить ГУК, предложив поставщикам ресурсов реструктурировать задолженность на пять лет. Чиновник напомнил: "Юго-Западная" была создана уже с долгами, которые перешли ей "по наследству", и поначалу задолженность перед поставщиками удавалось гасить. Но потом что-то пошло не так.

Руководитель ресурсоснабжающей организации Елена Чайка заметила, что соглашение о реструктуризации не спасло бы "Юго-Западную": сейчас процесс банкротства переживают и другие ГУКи. Деньги с жильцов за потребленные ресурсы поступали на счета компании - их, к слову, оказалось аж 13 - и оседали там. По одной из версий, множество счетов было открыто специально для уклонения от исполнения решений суда.

Сейчас за ресурсы жильцы расплачиваются с поставщиками напрямую. А вот как вернуть на обнулившиеся счета домов деньги за не оказанные услуги по текущему ремонту, на который даже были составлены сметы, неизвестно. Дело в том, что по закону средства, перечисленные собственниками в управляющую компанию и не использованные за отчетный период, считаются сэкономленными УК и принадлежат ей. Правда, при условии, что организация выполняет свои обязательства по обслуживанию и текущему ремонту дома. Доказать обратное собственники могут, представив акт невыполнения работ. Поэтому сотрудники прокуратуры, проводившие проверки по обращениям жильцов, призвали собственников сопровождать свои претензии документами и фото.

- Без этого собственникам доказать свою причастность к средствам, которые они считают своими, будет очень сложно, - констатировал руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ в РМ Алексей Кливер. - Единственный выход - если жильцы докажут в суде, что скопившиеся на счетах домов деньги являются целевыми: то есть это не средства УК, а деньги населения на содержание, текущий ремонт и оплату других коммунальных услуг. В таком случае эти деньги имеют все шансы вернуться на счета многоэтажек. .