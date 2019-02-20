В Башкирии заметили закупку питания в детсад на 459 млрд рублей

В Туймазинском районе при оформлении лота в госзакупках допустили ошибку, которую теперь активно обсуждают в соцсетях. Об этом сообщили РИА Новости.

16 января 2019 года райадминистрация разместила госзакупку по обеспечению питания в детском саду села Бишкураево на сумму свыше 459 миллиардов рублей. 20 января этот необычный лот заметили журналисты. В администрации признали ошибку и уточнили, что закупка должна была производиться на 459 тысяч 872 рубля. Но призаполнении лота специалист ошибся и дописал сумму еще одной закупки для другого детского сада на 409 тысяч 248 рубля. В итоге получились сумма в 459 872 409 248 рублей.

После многочисленных звонков журналистов ошибку на сайте госзакупок исправили.