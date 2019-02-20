В Чувашии задержана сестра министра финансов республики

Сотрудники регионального управления ФСБ 19 февраля задержали руководителя аудиторской фирмы "Аудит-консалтинг" - родную сестру вице-премьера правительства Чувашии, министра финансов Светланы Енилиной.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев. Однако, как стало известно "РГ", подозреваемая предлагала представителям коммерческой фирмы выкупить у нее аудиторский отчет с негативными выводами, которые могли бы навредить репутации предприятия. Речь идет о сумме порядка 20-25 миллионов рублей.

Ранее прокуратура провела проверку по сообщениям местных СМИ, которые указывали на возможный конфликт интересов, связанный с этой фирмой. Утверждалось, что "Аудит-Консалтинг" выполняла экспертизы и аудит по заказу республиканских министерств и ведомств, а также подведомственных им организаций. Причем в некоторых случаях это делалось без объявления аукционов.

Между тем прокуратура Чувашии и УФАС не нашли нарушений, поскольку суммы контрактов не превышали 100 тысяч рублей, и, соответственно, не требовали проведения конкурсных процедур.