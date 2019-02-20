Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений Правительства РФ о создании в стране территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), девять из них появятся в регионах ПФО. По прогнозам, общий объем инвестиций в моногорода с новым статусом до 2027 года превысит 45 миллиардов рублей, ожидается создание около 11 тысяч рабочих мест.

Сразу три ТОР появится в Башкортостане, две - в Нижегородской области, по одной - в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областях (см. карту). Особый режим этих территорий предполагает серьезный пакет льгот, прежде всего налоговых, для привлечения инвесторов, запускающих новые производства.

Самой мощной территорией опережающего развития и с точки зрения инвестиций - 13,3 миллиарда рублей, и по количеству новых рабочих мест - 2500 - обещает стать удмуртский Глазов. Рамочные соглашения подписаны с 11 инвесторами, основное направление диверсификации производства - деревообработка и заготовка древесины, изготовление из нее строительных и отделочных материалов, мебели. Также планируется создание центра металлообработки, выпуск высокопрочной наномодифицированной проволоки нестандартного профиля и так далее.

На втором месте по инвестициям (8 миллиардов рублей) - башкирский Белорецк, градообразующим предприятием которого является металлургический комбинат. Там планируется создание производств по переработке овощей, выпуску гиперпрессованного кирпича, стальных и чугунных полуфабрикатов, рессор для автомобилей и прицепов, молочной продукции увеличенных сроков годности.

"Чапаевск" станет второй территорией опережающего развития в Самарской области, ранее такой статус получил Тольятти. Она разместится в индустриальном парке, это земельный участок площадью около 230 гектаров, обеспеченный всеми коммуникациями. Чтобы инвесторов не пугала отдаленность от основной части города, в этом году планируется строительство железнодорожной ветки к парку, пояснил замглавы Чапаевска по экономике и финансам Владимир Чекулаев.

Самой мощной территорией опережающего развития с точки зрения инвестиций - 13,3 миллиарда рублей - обещает стать удмуртский Глазов

По его словам, ТОР нацелена на развитие прежде всего таких отраслей, как производство строительных материалов, фармацевтика, переработка сельскохозяйственного сырья. Уже есть якорный резидент, крупная строительная компания, которая как раз и рассчитывала на статус ТОР, чтобы "удешевить" свой инвестпроект.

По мнению экспертов, новый статус станет для ранее депрессивного города действенным механизмом диверсификации экономики. Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев полагает, что экономический эффект получит не только моногород, но и регион в целом.

Напомним, Чапаевск вместе с двумя малыми самарскими городами Похвистнево и Октябрьск получил статус моногорода еще в 2012 году. Здесь преобладало химическое производство. Из трех муниципалитетов за шесть лет именно Чапаевск удалось фактически вывести из категории моногорода. Однако по закону "приставка" будет сохранена по 2022 год, пояснила замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова. Статус моногорода третьей категории как раз и позволил претендовать на создание ТОР.

Опыт Тольятти показывает, что новый правовой механизм востребован, за 2,5 года там "прописались" 45 резидентов. Это один из рекордных показателей в стране среди всех созданных ТОР.

А вот для Похвистнева и Октябрьска пока так и не удается найти солидных инвесторов, способных диверсифицировать экономику на местах. На последнем заседании губернской думы были внесены поправки в региональный закон "О господдержке монопрофильных городских округов...". Из списка требований к инвесторам исключили показатель объема предполагаемых налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта. Кроме того, моногорода теперь могут рассчитывать на субсидии, основываясь только на стратегии развития, комплексные инвестпланы больше не нужны.

К слову, самой востребованной помощью в рамках вышеназванного закона оказалась субсидия из казны - 100 тысяч рублей на создание одного рабочего места. Так, один крупный инвестор Чапаевска уже получил из бюджета около 68 миллионов рублей за создание 660 рабочих мест. Это не первая поправка в закон за последние полгода. Ранее для привлечения бизнеса в Октябрьск и Похвистнево (моногорода с населением менее 50 тысяч человек) снизили планку для инвестпроектов: вместо 25 новых рабочих мест и инвестиций в 20 миллионов рублей ввели критерий 10 мест и 2,5 миллиона.

В Нижегородской области к ТОР "Саров" добавятся особые территории в Володарске и рабочем поселке Решетиха.

- Уже заключены соглашения о намерениях с 11 инвесторами. Планируется реализация проектов в растениеводстве, производстве пищевых продуктов и текстильных изделий, химическом производстве. Практически половина из них направлена на импортозамещение. В целом мы планируем привлечь в ТОР "Володарск" и "Решетиха" около 30 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 950 рабочих мест. Для Володарска и Решитихи это очень хороший показатель, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. .