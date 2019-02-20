В Самаре инвалиды отсудили у управляющей компании 256 тысяч рублей за испорченный ремонт из-за протекающей крыши.

В прокуратуре Самарской области корреспонденту "Российской газеты" рассказали, что в конце ноября прошлого года в ведомство обратились два инвалида - мать и сын, проживающие в одной из самарских пятиэтажек. Жители многоквартирного дома пожаловались, что в их квартире на пятом этаже регулярно течет с потолка из-за дырявой крыши. При этом управляющая компания ремонтировать кровлю не собирается.

Выяснилось, что заливает семью периодически с 2013 года. В 2015 году жильцы квартиры самостоятельно сделали ремонт, но потом их снова затопило. Обращения в Госжилинспекцию результата не дали. Коммунальщики отделались лишь небольшим штрафом, а крышу так и не починили.

В интересах инвалида надзорное ведомство подало иск в суд на возмещение причиненного протечкой крыши ущерба.

При подготовке иска была сделана экспертиза ущерба, который специалисты оценили в 251 тысячу рублей. Еще пять тысяч стоила сама экспертиза - ее истцы тоже просили возместить. Районный суд Самары исковые требования полностью удовлетворил.

В прокуратуре рассказали, что сумма ущерба, назначенная судом, в совокупности подобных исков выделяется. Как правило, суд удовлетворяет гораздо меньшие по объему требования. Да и сами управляющие компании под угрозой суда стремятся быстрее устранить недочеты.

В суде коммунальная компания вину признала полностью. Обжаловать решение первой инстанции в УК не будут. Прокуратура проследит за исполнением решения суда.