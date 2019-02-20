Новости

Небензя: Запад применяет на Украине те же методы, что и в Венесуэле 21:55
Болтон пригрозил свержением президенту Никарагуа 21:40
В ФРГ прокомментировали сообщения о "гитлеровских пенсиях" для бельгийцев 21:30
Гидрометцентр: На Москву надвигается сильная метель 21:23
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году 20:42
Лавров: Запад бесцеремонно "засасывает" Балканы в НАТО 20:41
Постпред при ООН: Украине нужен лозунг о "российской агрессии" 20:37
Умерла Ида Хайнрих, первая гренландская оперная певица 20:35
Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета 20:11
Автор "Американских богов" перезапустит сериал создателя "Маппет-шоу" 20:05
Нефть Brent подорожала до 67,07 доллара впервые с ноября 2018 года 20:03
Все это рок-н-ролл: вышел буйный трейлер байопика Motley Crue 19:55
В Церкви отметили внимание президента к вопросам социальной справедливости 19:40
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом 19:25
Суд в Ярославле отправил замначальника ИК-1 под домашний арест 19:25
В курганской школе рассказали о происхождении мяса "со щупальцами" 19:11
Эксперт: Эстония готовится к войне 18:39
Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
Лавров: Оппозиция Венесуэлы призывает США к вмешательству в дела страны 18:01
Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских 18:00
Совет законодателей обсудит реализацию Послания 17:58
Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою 17:57
Биолог: Новый прибор покажет, есть ли жизнь на Марсе 17:57
Умер актер Леонид Сенченко 17:55
Сочинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители наказали коммунальщиков

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Неделя № 39(7797)
В Самаре инвалиды отсудили у управляющей компании 256 тысяч рублей за испорченный ремонт из-за протекающей крыши.

В прокуратуре Самарской области корреспонденту "Российской газеты" рассказали, что в конце ноября прошлого года в ведомство обратились два инвалида - мать и сын, проживающие в одной из самарских пятиэтажек. Жители многоквартирного дома пожаловались, что в их квартире на пятом этаже регулярно течет с потолка из-за дырявой крыши. При этом управляющая компания ремонтировать кровлю не собирается.

Выяснилось, что заливает семью периодически с 2013 года. В 2015 году жильцы квартиры самостоятельно сделали ремонт, но потом их снова затопило. Обращения в Госжилинспекцию результата не дали. Коммунальщики отделались лишь небольшим штрафом, а крышу так и не починили.

Фото: Светлана Сибина
"РГ" помогла пожилой женщине поменять советский паспорт на новый

В интересах инвалида надзорное ведомство подало иск в суд на возмещение причиненного протечкой крыши ущерба.

При подготовке иска была сделана экспертиза ущерба, который специалисты оценили в 251 тысячу рублей. Еще пять тысяч стоила сама экспертиза - ее истцы тоже просили возместить. Районный суд Самары исковые требования полностью удовлетворил.

В прокуратуре рассказали, что сумма ущерба, назначенная судом, в совокупности подобных исков выделяется. Как правило, суд удовлетворяет гораздо меньшие по объему требования. Да и сами управляющие компании под угрозой суда стремятся быстрее устранить недочеты.

В суде коммунальная компания вину признала полностью. Обжаловать решение первой инстанции в УК не будут. Прокуратура проследит за исполнением решения суда.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом