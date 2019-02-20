В Саратовской области из-за прошедшей накануне метели было нарушено сообщение с 59 селами. Больше всего жителей оказалось отрезано от "большой земли" в приграничных с Казахстаном районах региона.

На расчистке дорог работает около 100 снегоуброчных машин и тракторов. Во время предыдущего большого снегопада в конце января - начале февраля в снежном плену на несколько дней оказалось более сотни саратовских сел. Тогда местным дорожникам пришлось просить помощи в минобороны и МЧС.

Кроме того, ежедневно поступают сообщения о горожанах, пострадавших из-за падения с крыш ледяных глыб, о поврежденных автомобилях. Лавиной снега накрыло прохожего, который шел мимо Дворца спорта "Кристалл". К счастью, в этот раз все закончилось благополучно, пострадавшего уже вечером того же дня выписали из больницы. А накануне две женщины попали под ледопад с крыши дома на улице Московской. Одну из прохожих "скорая" увезла в больницу в тяжелом состоянии, другую - в состоянии средней степени тяжести.

- Коммунальные предприятия не способны в короткие сроки расчистить подъездные пути до конечных остановок автобусов, дороги. Структура, которая сложилась в последние годы, показала свою неэффективность, - признал глава Саратова Михаил Исаев.

В правительстве области выделили средства на закупку снегоуборочной техники для Саратова и Энгельса, в конце февраля должно быть приобретено 40 тракторов. Вот только где чиновники были раньше, когда зима еще не наступила?