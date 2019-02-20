В Уфе подросток погиб от удара током от компьютера

В Уфе 14-летний мальчик погиб из-за удара электрическим током от компьютера.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, трагедия произошла дома у подростка. Он прикоснулся к открытому системному блоку своего домашнего компьютера, а в итоге получил электрический разряд, который стал для ребенка смертельным. Но пока это только предварительные данные. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Следователи СКР по Башкирии проводят проверки, опрашивают родных и близких подростка и осматривают место происшествия.