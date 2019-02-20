"Алтайэнергосбыт" активно участвует в модернизации энергоотрасли регионов Сибири

Один из крупных гарантирующих поставщиков в Сибирском регионе - АО "Алтайэнергосбыт" подвело итоги деятельности в 2018 году. На пресс-конференции генеральный директор акционерного общества Валерий Нагорнов рассказал журналистам, что в прошлом году компании удалось существенно увеличить объёмы продаж электрооборудования и энергосервисных услуг, нарастить клиентскую базу и долю рынка в регионах присутствия.

Сегодня на долю "Алтайэнергосбыта" приходится 44,7 процентов всех потребителей электроэнергии в Алтайском крае. В Республике Алтай компания является единственным гарантирующим поставщиком и обслуживает 100 процентов потребителей региона.

- Значимым событием прошедшего года стало дальнейшее наращивание клиентской базы и доли рынка, - отметил Валерий Нагорнов. - Мы приросли по количеству клиентов на 1,7 процента благодаря принятию на обслуживание потребителей города Яровое. На 0,2 процента выросла и совокупная доля рынка электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, которая приходится на нашу компанию. Кроме того, в 2018 году уверенно развивался и дополнительный бизнес: мы существенно увеличили продажи электрооборудования примерно на 30 процентов, а объем энергосервисных услуг вырос на 50 процентов.

Итоги производственной деятельности АО "Алтайэнергосбыт" в 2018 году:

Несмотря на хорошие итоговые результаты, ежедневную деятельность компании простой не назовёшь: по итогам 2018 года долг клиентов за электроэнергию перед АО "Алтайэнергосбыт" вырос на 73 миллиона рублей и составил 1,44 миллиарда. В Алтайском крае он достиг 1,25 миллиарда рублей (1,1 периода потребления), в Республике Алтай - более 190 миллиона рублей (1,2 периода потребления.

- Я бы не назвал ситуацию критической, мы решаем проблемы с неоплатами, - подчеркнул Валерий Нагорнов. - Самая большая задолженность, традиционно, в жилищно-коммунальной сфере - 427 миллиона рублей или шесть периодов просрочки. Наиболее сложная ситуация в Немецком национальном районе Алтайского края, где коммунальщики практически ничего не платят. Чтобы помочь предприятиям ЖКХ рассчитаться с долгами, мы предлагаем им агентские договоры, по которым наша компания берет на себя сбор платежей с населения за услуги тепло-, водоснабжения, канализования и т.л. В Павловском районе, например, мы работаем по таким договорам уже второй год и довели сбор оплат почти до 100 процентов. Что касается промышленности, то там задолженность приближается к 200 миллионам рублей. Один из самых крупных неплательщиков - Алтайский моторный завод. Осенью прошлого года мы в очередной раз заключили с ним соглашение о погашении долга, но денег так и не дождались.

"Алтайэнергосбыт" планомерно ведёт работу на повышение клиентоориентированности и совершенствования качества обслуживания.

- В прошлом году организовали автоинформирование потребителей - физических лиц о наличии задолженности за электроэнергию. Кроме того, внедрили новый сервис на сайте компании - "Закажите обратный звонок". Это позволяет клиентам оперативно связываться с нами: если им не удается сразу соединиться с оператором, линия занята, то наши специалисты обязательно перезвонят при заказе обратного звонка, - рассказал Валерий Нагорнов.

В 2018 году "Алтайэнергосбыт" вместе с другими энергосбытовыми компаниями страны начал переход на эталонный метод затрат при расчете тарифа. Суть новой системы в том, что все затраты гарантирующих поставщиков должны быть подсчитаны по единому эталону. Внедрение нового механизма позволит обеспечить для клиентов высокий стандарт обслуживания, а для гарантирующего поставщика станет стимулом к повышению эффективности деятельности. Переходный период продлится три года - до 2020. По оценке экспертов Федеральной антимонопольной службы, уже в первый год внедрения эталонного метода регулирования в целом по стране было отмечено снижение затрат на ведение деятельности энергосбытовых компаний.

Успешно компания реализует крупные социально-значимые проекты по модернизации уличного освещения в городах и внедрению интеллектуального учёта электроэнергии на объектах сетевых компаний, внося весомый вклад в модернизацию энергетической отрасли в регионах Сибири.

- В прошлом году мы выиграли конкурс на реконструкцию второй очереди уличного освещения в городе Рубцовске на условиях энергосервисного контракта. В январе текущего успешно завершили этот проект, заменив почти 1000 светильников на экономичные светодиодные. "Алтайэнергосбыт" инвестировал в реконструкцию второй очереди уличного освещения в Рубцовске шесть миллионов рублей. Муниципальный бюджет будет возмещать нам эти затраты из экономии электроэнергии. По предварительным расчётам она составит 68 процентов в год к базисным показателям 2017 года, что позволит покрыть затраты на реконструкцию примерно за пять лет, а дальше городской бюджет будет только экономить, - пояснил руководитель компании.

Напомним, что первый этап модернизации освещения в Рубцовске был проведён в 2016 году. Тогда "Алтайэнергосбыт" заменил почти 900 устаревших светильников на современные светодиодные лампы. По итогам 2018 года экономия электроэнергии благодаря внедрению энергоэффективных технологий составила 65 процентов к базисному 2014 году.

АО "Алтайэнергосбыт" принимает активное участие в модернизации систем учёта розничного рынка электроэнергии на объектах сетевых энергокомпаний не только на территории двух Алтаев, но и ещё в нескольких Сибирских регионах: Красноярск, Омск, Чита, Бурятия, Хакасия и Кузбасс. В 2018 году было установлено 52800 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, что почти в четыре раза больше, чем в 2017 году. По оценке специалистов, внедрение "умных" приборов учёта в сетевом комплексе даёт снижение потерь электроэнергии до 8 раз.

Справка:

АО "Алтайэнергосбыт" образовано в июне 2006 года. На 01.01.2019 года клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 442,9 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2018 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,4 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100 процентов акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

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