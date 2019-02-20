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20.02.2019 18:15
Рубрика: Стиль
Проект: В регионах

Правила успешного стартапа

Возможно ли в провинциальном городе открыть бизнес
Текст: Пекка Вильякайнен (инвестор, автор книги «Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эру»)
Автоматизация, промышленные технологии, робототехника сокращают рабочие места в промышленных секторах экономики многих стран мира. Компенсировать выбывающие рабочие места и создавать дополнительные - задача малого и среднего бизнеса. Именно по количеству новых технологичных рабочих мест можно оценить инновационное развитие. При этом непозволительно, если научные и высшие учебные заведения регионов борются друг с другом за одни и те же деньги и славу и не хотят соединять усилия и выигрывать от синергии. Нужно понять, что здесь, в Сибири, вы конкурируете не между собой и не с другими российскими городами, а со всем миром. Важно, чтобы все - университеты, научные институты, инвесторы, бизнесмены и предприниматели - зарядились новой энергией и получили новые идеи.
Пекка Вильякайнен. Фото: sk.ru

Мне часто задают вопрос: а возможно ли в принципе создать в маленьком провинциальном городе что-то новое, открыть бизнес? Не лучше ли переехать для этого в Москву, Лондон или Хельсинки?

Финляндия - холодная страна с депрессивной погодой, но половина ее ВВП - это экспорт высокотехнологичных продуктов и сервисов. И Кузбасс очень похож на Финляндию, только чуть меньше по территории. Однако пользователям высокотехнологичных продуктов и услуг по большому счету все равно, где находится их поставщик - в Хельсинки или Кемерове, где, я уверен, есть все для создания сильных компаний.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Когда мне было тринадцать лет, я организовал фирму, которая в 1994 году изобрела первый в мире интернет-банк. Тогда никто не верил, что люди могут отказаться от привычки ходить в отделения банков и стоять там в очередях. Но именно это послужило началом нашей инновации. Когда компания набрала обороты, в ней трудилось двадцать тысяч человек. И в 38 лет я, по сути, оказался на пенсии. Работал лишь один день в году, когда мы получали дивиденды. И написал книгу об огромном количестве ошибок, которые мне стоили сотен миллионов долларов.

Единой формулы успеха для стартапов не существует. Но есть несколько знаменателей, которые позволяют понять, какие будут успешными, а какие нет. Речь идет о глубинных поведенческих аспектах. Первый вопрос, который должен задать себе начинающий предприниматель: "Кому вы доверяете?". Если никому, кроме себя, если все время боитесь, что вас одурачат, подсидят или, не дай бог, украдут вашу идею, вам не стоит идти в бизнес. Занявшись им, вы, скорее всего, окружите себя легкими людьми, которых прекрасно знаете, с которыми у вас никогда не будет сложных отношений. И в этом случае вы точно не преуспеете.

Мне встречались предприниматели, которые заявляли, что никогда не примут на работу женщин и иностранцев. А в России по какой-то причине руководящие позиции бизнеса вообще рассматриваются как исключительно мужские. Здесь предпочитают брать на работу только доверенных людей и при этом не слишком инициативных. Но чтобы команда стала успешной, она должна быть разнообразной. В коллективе, руководстве предприятия, стартапе должны быть разные люди - как мужчины, так и женщины.

Следующий вопрос: "Как быстро вы сможете наладить доверительные отношения с человеком, с которым никогда не встречались вживую и которым вам придется руководить исключительно по скайпу?". Готовы ли вы вообще взаимодействовать в цифровом мире? Ведь самое сложное в нем - даже не технологии, а поведение людей. Для того чтобы сотрудники, сидящие за компьютерами в Хельсинки или Кремниевой долине, чувствовали вашу близость точно так же, как те, которые находится с вами рядом, требуется совсем другой стиль управления.

Фото: depositphotos.com
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При создании стартапов десять процентов ваших усилий должны быть посвящены видению проекта, столько же - дизайну, тридцать процентов - техническим компетенциям, двадцать - коммерческим навыкам и умению общаться с клиентом, а еще десять процентов - коммуникациям, маркетингу и управлению бизнесом. И важно, чтобы все эти элементы сложились не только в вашей голове, но и в коллективе. По русской традиции лидер должен держать всех в ежовых рукавицах. Но я не встречал предпринимателей, обладающих всеми необходимыми навыками единолично. Наоборот, тот, кто мнил себя таким, не достигал успеха. Есть три правила: учиться у других, открыто копировать лучших и брать на работу тех, кто превосходит вас (чтобы компенсировать ваши слабые стороны). Окружите себя сильными львами, которые каждое утро готовы вас съесть. Так вы быстрее научитесь бегать.

Перед тем, как составлять бизнес-план, определитесь с терминологией. Поймите, что инвесторы всегда вкладывают средства в акции компаний, а не в проекты. Когда вы ищете инвесторов, вы ищете акционеров, хотя еще пять лет тому назад было все наоборот.

На первом этапе вы инвестируете в проект сами. Потом испытываете вашу идею на других, и в случае успеха вас поддержит ряд институтов, как региональных, так и федеральных. Потом на арену выходят бизнес-ангелы и венчурные фонды. Этап разработки продукта - самый проблематичный. Именно в этот момент вы должны получить первую выручку, чтобы показать инвесторам: вашей идее можно доверять. И в этой зоне обычно возникает конкуренция. При наличии выручки и потенциала роста вы можете связываться с венчурными компаниями.

А еще необходимо учиться. Искать и завязывать новые знакомства, включая контакты на уровне технопарков и университетов. При этом не берите деньги у инвесторов, которые могут дать только деньги. Это не все, что нужно для успеха. Более того, на самом деле это редко оборачивается настоящей поддержкой. Договоритесь, чтобы бизнес-ангелы, инвесторы учили вас. Вам необходимы советы по всем составляющим успешного бизнеса и альтернативные мнения. У вас должны быть консультанты, которые подскажут и помогут.

Кроме того, нужны равноправные партнеры. Относитесь ко всем людям в вашем коллективе одинаково, доносите до каждого все то, что необходимо. А если кто-то не достигает вашей планки, то ему места в вашей компании нет. Проявляйте жесткость в кадровом вопросе. Суть предпринимательства: поступай так, как считаешь нужным. И знай, к чему стремишься.

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