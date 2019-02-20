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20.02.2019 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отстояли Водопой

Жителям села вернули озеро, незаконно отданное предпринимателю
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 38(7796)
Прокуратуре Алтайского края удалось доказать в суде, что предприниматель несколько лет незаконно арендовал озеро в Угловском районе, к тому же перекрыв единственный доступ к нему жителям села.

- Администрация Угловского района передала в аренду местному предпринимателю земельный участок сельхозназначения, на котором расположено пойменное озеро Водопой, - сообщила корреспонденту "РГ" начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян. - Сельский бизнесмен огородил часть береговой линии забором, на единственном доступном подходе к озеру поставил шлагбаум и стал собирать плату за отдых на берегу.

Фото: iStock
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За каждое посещение и пользование нехитрой инфраструктурой - скамейками, волейбольной сеткой, туалетами - арендатор требовал по тридцать рублей с взрослого отдыхающего и десять рублей с детей. Деньги небольшие, но для жителей отдаленного села Угловское, привыкших пользоваться сельским озером бесплатно, и такая плата показалась несправедливой.

Прокуратура, проведя проверку, подтвердила: озеро передано в аренду незаконно, поскольку оно является собственностью Российской Федерации и муниципалитет не имел право распоряжаться этим водным объектом.

"Арендатор не хотел расставаться с озером. Он то закрывал ИП, а когда его пытались привлечь к гражданской ответственности, как частное лицо, снова возобновлял деятельность. Но в арбитражном суде было доказано - водоем передан в аренду незаконно. Естественное происхождение озера подтвердили эксперты минприроды Алтайского края, несмотря на все попытки предпринимателя убедить судей, что это рукотворный пруд", - отметили в прокуратуре.

Судебное решение о возвращении озера в федеральную собственность и аннулировании договора аренды исполнено. Так что предстоящим летом жители села Угловское вновь могут беспрепятственно проходить к Водопою и бесплатно отдыхать на его берегу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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