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20.02.2019 11:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука"

Повышение статуса специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) и развитие научно-образовательных центров обсудят эксперты на ближайших заседаниях рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Образование и наука".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Рабочая группа, первое заседание которой провел 19 февраля в Москве губернатор Новосибирской области Андрей Травников, утвердила график работы на ближайшие полгода. Запланированы и выездные заседания, которые, как сообщил Травников, в первую очередь могут состояться в регионах с сильным научно-образовательным потенциалом.

"Будем стараться привязывать даты заседаний к общероссийским мероприятиям по соответствующей тематике. Предварительно уже оговорили, что необходимо провести заседания в Казани, Томске, Новосибирске", - отметил Андрей Травников.
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Следующее заседание рабочей группы будет посвящено участию специализированных учебно-научных центров и опорных школ в национальных проектах "Наука" и "Образование" и их роли в подготовке кадров. Среди предложений, которые эксперты обсудят в марте этого года - повышение статуса СУНЦ, а также закрепление положения, в котором могут быть обозначены цели и задачи создания таких центров, их структура, направления деятельности, порядок бюджетного финансирования расходов на интернатное содержание учеников.

Всего в первой половине 2019 года запланировано провести еще четыре заседания рабочей группы. Третье заседание будет посвящено роли органов исполнительной власти субъектов Федерации в реализации национального проекта "Наука". На четвертом экспертам предложат рассмотреть тему "Научно-образовательные центры как инструмент развития территорий с высокой концентрацией научных исследований и разработок". Пятое заседание планируют посвятить обсуждению темы многофункциональных студенческих городков (студенческих кампусов) и механизмов их создания в рамках национального проекта "Образование".

"Думаю, что для реализации этого проекта многие субъекты Федерации, в том числе и Новосибирская область, готовы предложить использование модели государственно-частного партнерства", - отметил во время совещания Андрей Травников.

Подводя итоги первого заседания рабочей группы, губернатор Новосибирской области акцентировал внимание на том, что всем ее участникам предстоит интенсивная и разноплановая работа: каждое заседание требует тщательной подготовки. Качественные аналитические и оценочные материалы по обсуждаемым вопросам, формулировки проблемных зон и предложения по их преодолению, описание лучших региональных практик по направлениям "Образование" и "Наука" должны разрабатываться максимально оперативно.

Напомним, что в утвержденном составе рабочей группы - 64 человека. Это представители 19 субъектов Российской Федерации, Государственной Думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений - научных организаций и крупных вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития, общественных и экспертных организаций.

Справка

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Президент РФ Владимир Путин подписал Распоряжение от 27 декабря 2018 года № 404-рп о создании 16 рабочих групп Государственного совета. Согласно документу, рабочую группу по направлению "Образование и наука" возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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