В Иркутске из-за пожара в общежитии эвакуировали 500 человек

Более 500 человек эвакуировано при пожаре в общежитии города Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья, вызов на пульт пожарно-спасательной службы поступил из общежития по улице Коммунистической в 6 утра местного времени. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Позже стало известно - горит комната на 5 этаже, дым заполняет коридоры.

К месту пожара были направлены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Павел Белкин, все силы в первую очередь были направлены на спасение людей - в дыму пришлось обходить и вскрывать двери всех комнат, чтобы убедиться, что никто не остался.

Само возгорание было ничтожным - горел матрас, который потушили за 5 минут. Однако только Звеньями газодымозащитной службы из комнат были выведены более 100 человек. Одного из спасенных пришлось доставить в больницу. Предварительный диагноз - отравление угарным газом. Всего из здания были эвакуированы более 500 человек.

Предварительная проверка показала - в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати был установлен обогреватель. От него и загорелся матрас и личные вещи.

Специалисты отмечают, что тяжелых последствий удалось избежать благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала и проживающих в общежитии.