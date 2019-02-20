В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений

Биодобавки из лекарственных растений начали производить для фармацевтических предприятий региона в Кемеровском госуниверситете.

Специальную лабораторию здесь оборудовали в прошлом году. В ней работают ученые и студенты университета. На средства полученной вузом федеральной субсидии закупили современные боксы для выращивания растений, приборы для разделения веществ и другое оборудование.

Как сообщает ОТР, для получения биодобавок они используют десять видов растений, большая часть из которых входит в Красную книгу и обладает многими целебными свойствами. Так, например, у левзеи сафлоровидной адаптогенное, общеукрепляющее и тонизирующее действие. Выпускаемые биодобавки пойдут на кузбасские фармацевтические фабрики.

К слову, до сих пор ни одна университетская лаборатория в России не передавала напрямую свои разработки на производство.