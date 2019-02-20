Новости

Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение "суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей 15:42
В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина 15:40
Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан 15:37
В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений 15:36
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит 15:30
Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян 15:27
Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра 15:27
Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа 15:27
Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии 15:19
Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам 15:16
Военные избавят жителей Судака от жажды 15:13
ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы" 15:07
В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни 15:02
Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника 15:00
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках 14:57
Бундестаг раскритиковал действия правительства по признанию Гуайдо 14:54
В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества 14:52
Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом 14:47
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов 14:46
Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни

Текст: Наталья Граф

Жители Красноярского края обратились в епархию с жалобой на продажу водки в бутылках, которые изготовлены в виде православной часовни Параскевы Пятницы.

Часовня Параскевы Пятницы является символом Красноярска. Появившиеся на прилавках бутылки со спиртным в виде известного храма возмутили верующих.

- "Вот в таких "замечательных" бутылках продают водку в Красноярске, причем за немаленькую цену", - сообщает Красноярская епархия на своей официальной страничке в социальной сети.

Песков пояснил слова Путина о защите прав верующих

Епархия также запустила на своем аккаунте анонимный опрос: "А допустимо ли такое на ваш взгляд?" Более половины участников голосования ответило, что нет. Храм или часовня - место для молитвы, а не форма для водочной бутылки.

- "Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а тут часовню используют как модель для водочной бутылки!", - цитирует одного из подписчиков церковное сообщество.

Как выяснилось, данный вид продукции в качестве сувенирной выпускает одно из местных предприятий.

- Эта продукция появилась у нас не вчера, мы никого не собирались обижать, эта часовня - один из символов Красноярска, мы изготовили такую тару именно как символ города", - сообщили агентству "Интерфакс" в службе маркетинга Красноярского водочного завода.

Общество Религия Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны