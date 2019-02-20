В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни

Жители Красноярского края обратились в епархию с жалобой на продажу водки в бутылках, которые изготовлены в виде православной часовни Параскевы Пятницы.

Часовня Параскевы Пятницы является символом Красноярска. Появившиеся на прилавках бутылки со спиртным в виде известного храма возмутили верующих.

- "Вот в таких "замечательных" бутылках продают водку в Красноярске, причем за немаленькую цену", - сообщает Красноярская епархия на своей официальной страничке в социальной сети.

Епархия также запустила на своем аккаунте анонимный опрос: "А допустимо ли такое на ваш взгляд?" Более половины участников голосования ответило, что нет. Храм или часовня - место для молитвы, а не форма для водочной бутылки.

- "Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а тут часовню используют как модель для водочной бутылки!", - цитирует одного из подписчиков церковное сообщество.

Как выяснилось, данный вид продукции в качестве сувенирной выпускает одно из местных предприятий.

- Эта продукция появилась у нас не вчера, мы никого не собирались обижать, эта часовня - один из символов Красноярска, мы изготовили такую тару именно как символ города", - сообщили агентству "Интерфакс" в службе маркетинга Красноярского водочного завода.