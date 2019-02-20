В Кузбассе решили перевернуть угольную пирамиду

Роснедра отменили конкурс на право пользования участком Тишинский Красулинского угольного месторождения на юге Кузбасса. Вместо разреза здесь будет создана особо охраняемая природная территория.

Торги, как сообщает обладминистрация, не состоялись из-за отсутствия заявок. Последние были одна за другой отозваны.

- Угольщиков остановило понимание, что промышленное освоение участка, включенного в согласованную с минэнерго РФ программу лицензирования еще в 2017 году, неизбежно повлияло бы на экологию и качество жизни в Новокузнецке и Новокузнецком районе, - отметил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. - Ведь этот участок расположен в непосредственной близости к экологически чистому Новоильинскому району города, где сейчас проживает почти 90 тысяч человек, а в перспективе будет жить не менее 120 тысяч.

Областные власти уверяют: снятие Тишинского с торгов - не эксклюзивный подарок сразу двум муниципальным образованиям, а часть системного процесса, начавшегося в регионе.

- Уголь сегодня ассоциируется с неблагоприятной экологической обстановкой территории, где его добывают, - пояснил Андрей Панов. - Мы пытаемся изменить ситуацию - в первую очередь, это касается выдачи новых лицензий. До сих пор их предоставляли без учета мнения местного населения и состояния экологии. В результате у нас есть города, где уголь добывают буквально за заборами жилых домов. Конечно, сейчас этого уже не исправить, но мы можем не допустить безоглядной выдачи новых лицензий. Поэтому кардинально меняем тактику и подходы, внимательно изучая все вопросы, связанные с экологией.

Например, недавно не состоялся аукцион по участку Серафимовский в Промышленновском районе. Договоренности, достигнутые прежним руководством области, были отменены буквально в последний день. В результате выдавать лицензию на отработку запасов угля по соседству с жильем запретили. Кроме того, власти намерены договориться с Роснедрами о том, чтобы лицензионные участки распределяли не только на аукционах, деньги от которых поступают в федеральный бюджет, но и на конкурсах, участники которых направляют средства на развитие регионов. В том числе, на рекультивацию земель, оставшихся невосстановленными в результате банкротства шахт и разрезов, переселение граждан с подработанных территорий, ликвидацию добывающих предприятий, брошенных собственниками.

Что касается Тишинского, то там решили создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ). Возможно, это будет природный парк, с экологическими тропами, смотровыми площадками и велодорожками. Главам муниципалитетов и депутатам предложено проработать положение об ООПТ. Необходимые исследования ученые уже провели, а власти, в свою очередь, обещают выслушать и учесть предложения и пожелания жителей, чтобы вкладывать будущие инвестиции более эффективно. По словам Андрея Панова, эта практика пригодится в других населенных пунктах области. Понимание с Роснедрами достигнуто, и есть планы законодательно оформить новый порядок выставления участков месторождений на торги.

- Раньше в стране действовала так называемая система двух ключей, когда при выдаче лицензий обязательно учитывалось мнение субъекта РФ, потом его отменили, - напомнил Андрей Панов. - Но в последние десять лет в Якутии, например, пытаются вернуть этот механизм. Мы тоже вынесем аналогичное предложение на "часе субъекта" в Совете Федерации. А основой критерий для принятия положительного решения по вопросу, выставлять ли участок на торги, должен быть таким: расположение участка как можно дальше от населенных пунктов. К слову, Тишинский находится более чем в четырех километрах от города. При этом размеры санитарно-защитной зоны угольного разреза, согласно закону, носят чисто рекомендательный характер. Так, от жилого дома до борта карьера, где ездит тяжелая техника, рекомендуется отступить на один километр, а от борта отвала - на пятьсот метров. Мы считаем, что это очень мало. Многое ведь еще зависит от розы ветров, ландшафта и плана разработки. Так что расстояние может сдвигаться еще на двести-триста метров. Мы работаем над поправками в законодательство, готовим материалы для передачи в Госдуму РФ. Надеемся на поддержку федеральных органов власти и депутатов от Кузбасса.

А как быть с лицензиями, выданными в прежние годы, да еще по разрешенной законом упрощенной схеме - в результате изъятия земель под недропользование для муниципальных и государственных нужд? "Экономика Сибири" ("РГ" N 123 от 8 июня 2017 года) писала о ситуации в Беловском районе, где компания-инвестор собиралась построить угольный разрез на сельхозземлях, в непосредственной близости от водохранилища с зоной отдыха и ГРЭС. Местные жители отстояли свои права в районном суде (он признал решение о выдаче лицензии Роснедрами незаконным), однако в конце прошлого года областной суд занял сторону компании-недропользователя.

- Мы недавно встретились с ее собственниками, которые сообщили о новых планах: чтобы не нарушать экологию, в Беловском районе построят шахту, а не разрез, - сообщил руководитель областного департамента угольной промышленности Олег Токарев. - Лицензия позволяет это сделать. Сейчас прорабатывается предпроектное решение, которое обязательно обсудят с местным населением.

Перевернувшуюся за последние годы в сторону открытых горных работ угольную пирамиду в Кузбассе решено переориентировать на увеличение объемов добычи подземным способом. Теперь, как уверяют чиновники, в приоритете будет именно этот способ, как и внедрение безлюдных технологий в шахтах.

- Закон сегодня обязывает угольщиков применять наилучшие доступные технологии, которые снижают себестоимость работ, но все зависит от месторождения - глубины залегания угля, геологических условий, - подчеркнул Андрей Панов. - В Кузбассе месторождения очень сложные. Одни экономически целесообразно отрабатывать только открытым, а другие - только закрытым способом. Но все-таки есть поручение максимально уходить под землю.