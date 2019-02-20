Как идет расследование громких авиапроисшествий? Имеют ли право пассажиры сами обезвредить дебошира? Какой ущерб наносит отрасли коррупция? Об этом шла речь на состоявшемся в редакции "РГ" в Новосибирске "Деловом завтраке" с руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Алексеем Александровым.

- Недавно, 12 февраля, в аэропорту Барнаула при посадке в самолет, следующий рейсом до Москвы, обрушился трап. Пострадало шесть человек, из них четверых пришлось госпитализировать. Происшествие вызвало шквал обсуждений. Что уже удалось выяснить следствию?

Алексей Александров: - Точную причину обрушения определят эксперты. По предварительным данным, трап не выдержал нагрузки - произошел надлом соединительных кронштейнов верхней площадки трапа. Трап 1981 года выпуска, и сейчас нам предстоит выяснить, был ли превышен предельно допустимый срок его эксплуатации, и есть ли вообще подобный показатель для такой техники - пока из представленных нам документов это не очевидно. За состоянием трапа следили: несколько лет назад был проведен его плановый капитальный ремонт, кроме того, выполнялся ежегодный технический осмотр с применением диагностических средств, ну и, конечно, ежедневный визуальный осмотр. Не исключено, что к аварии привело нарушение правил посадки в самолет - на трапе оказалось больше людей, чем он мог выдержать. За этим должны следить сотрудники авиакомпании: по правилам, один сотрудник при посадке стоит внизу и контролирует количество пассажиров на трапе. Уже известно, что в данном случае этим пренебрегли. Любой авиаинцидент вызывает огромный общественный резонанс.

- Сколько ЧП происходит в сибирском небе, о чем говорит динамика?

Алексей Александров: - За последние четыре года на подведомственной нам территории произошло 173 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф и серьезных инцидентов, в которых погибло 67 человек и более 40 получило телесные повреждения. Ситуация в целом стабильна - шесть-восемь серьезных происшествий в год. В прошлом году мы расследовали шесть уголовных дел об авиационных авариях и катастрофах, в результате которых погибло восемь человек. Три прекращены за смертью виновных лиц, остальные остаются в производстве. Среди них - уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, принадлежащего ЗАО "Авиапредприятие Ельцовка", в городе Кедровый Томской области 16 декабря 2018 года. По одной из версий, вертолет попал в вихревое кольцо. Возможны также отказ техники и ошибка пилота. Два года назад в Телецкое озеро упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, в том числе известный предприниматель и бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных. Найдено тело только одного пассажира, остальные признаны погибшими.

- На этом расследование завершено?

Алексей Александров: - Расследование приостановлено с формулировкой "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Напомню, что поисковые мероприятия проводились довольно долго, как государственными органами, так и частными лицами. Учитывая большую глубину, сильное подводное течение и количество ила на дне озера, шансы найти вертолет и тела остальных погибших были невелики.

- Набирает популярность сверхлегкая авиация, и особую озабоченность вызывают участившиеся инциденты и катастрофы в этой сфере. Невзирая на предупреждения об опасности таких полетов, непрофессиональные пилоты продолжают их совершать и часто гибнут или получают увечья вместе с пассажирами. Как здесь навести порядок?

Алексей Александров: - В 2014-2018 годах в Западно-Сибирском СУТ СК России зарегистрировано шестнадцать авиакатастроф и авиационных инцидентов со сверхлегкими летательными аппаратами, в которых погибли восемь человек и десять были травмированы. Проблема в том, что для полета на легкомоторном воздушном судне сегодня требуется лишь уведомить диспетчеров. А небольшой аппарат - например, автожир - даже не нужно регистрировать. О наличии профессиональной подготовки и опыта речи не идет. И люди гибнут.

Так, в декабре 2018 года в Барнауле при взлете потерпело крушение сверхлегкое воздушное судно типа "параплан", не подлежащее государственной регистрации. Пилот, не обладая достаточными навыками, неверно избрав траекторию полета и не рассчитав расстояние до находившихся на пути взлета деревьев, зацепился лопастью за ветви дерева. Пилот и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших могло быть и больше, так как параплан летел в направлении группы детей, которые, к счастью, вовремя разбежались. Для наведения порядка в этой сфере необходима обязательная постановка легкомоторных средств на учет, а полеты на них должны носить разрешительный, а не уведомительный характер.

- Часто причинами ЧП в воздухе становятся выходки авиадебоширов. Наказание для них ужесточили, но прежде надо обезвредить такого опасного пассажира. Членам экипажа применять к ним насилие запрещено, и сейчас за дело берутся сами пассажиры: недавно сибиряки на рейсе "Бангкок - Новосибирск" сами связали такого "соседа", и остаток полета он провел в самом неудобном положении. Есть ли у них на это право?

Алексей Александров: - Неконтролируемое, агрессивное поведение человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна может привести к трагедии. Речь идет о десятках, а то и сотнях человеческих жизней, поэтому дебоширов необходимо обезвреживать. Случаев привлечения к ответственности за слишком жесткое обращение с хулиганами у нас нет. Что касается самих нарушителей, то в прошлом году в производстве находилось два таких уголовных дела - в Новосибирске и Омске. Полагаем, что адекватным наказанием за мелкое хулиганство на борту воздушного судна будет административный арест.

- Любой транспорт - это зона повышенной опасности. Очень часто в СМИ сообщается о пострадавших и погибших на железной дороге. Ваше ведомство борется с таким травматизмом, можно ли снизить его уровень?

Алексей Александров: - Действительно, проблема есть. В 2018 году на железнодорожных путях травмировано более 200 человек. В подавляющем большинстве случаев причиной стали невнимательность пешеходов, неосторожность при переходе путей, в том числе в запрещенных местах.

Яркий пример - уголовное дело, расследованное Новосибирским следственным отделом на транспорте. В феврале прошлого года пьяный отчим на станции Чулымская Западно-Сибирской железной дороги переводил через пути ребенка. Когда они пролезали под вагоном, машинист привел поезд в движение, и малыш погиб. Почему они лезли под вагон? Возможно, в этом месте необходимо оборудовать переход через пути? Эти вопросы изучались в рамках уголовного дела.

Проблему травматизма на транспорте мы будем обсуждать на общероссийском семинаре в Москве. Конечно, здесь важна профилактика - разъяснительная работа, качественное обслуживание дорожной инфраструктуры, наличие средств оповещения. Многие фактически существующие переходы через пути не стоят на балансе железной дороги, собственник их не признает и не следит за их состоянием, однако люди ими пользуются. Первоочередная задача - создать реестр подобных путевых объектов, чтобы более эффективно тратить средства на обеспечение безопасности.

- Важная составляющая вашей работы - борьба с коррупцией. На слуху - расследование громких уголовных дел в отношении группы должностных лиц предприятий "Аэропорты Красноярья" и "КрасАвиа".

Алексей Александров: - Расследование уголовных дел в отношении "Аэропортов Красноярья" и "КрасАвиа" продолжается более года. Установлено, что ряд должностных лиц в течение долгого времени систематически получал взятки от руководителей коммерческих организаций за лоббирование их интересов и общее покровительство. На поток были поставлены "откаты" - десять процентов от суммы всех госконтрактов. В отношении двух обвиняемых уголовные дела направлены в суд, один уже осужден. Имущество одного из обвиняемых на сумму более 100 миллионов рублей арестовано.

По статистике, больше всего коррупционных преступлений выявлено в сфере железнодорожного транспорта, в том числе есть и факты получения откатов за лоббирование интересов и общее покровительство коммерческим организациям.

Так, направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника станции Искитим в получении крупных взяток за беспрепятственный прием к перевозке железнодорожных вагонов с принадлежащим коммерческой организации грузом. Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника Кузбасского района управления диспетчерского центра, который за взятки закрывал глаза на технические неисправности и технологические нарушения в вагонных депо.

Но главное даже не в том, чтобы привлекать к ответственности коррупционеров. Сегодня государство направляет на развитие транспортной инфраструктуры миллиардные средства, и основная задача - предотвратить хищения в этой сфере. Реализация госпрограмм сейчас отслеживается нами во взаимодействии с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, Федеральной службой безопасности России по Новосибирской области в режиме реального времени: условно говоря, выделен миллиард на какой-то конкретный объект, и правоохранительные органы тут же берут ситуацию под контроль. То есть мы не ждем, когда деньги будут выведены за рубеж, а объект останется недостроенным - сбор необходимой информации проводится своевременно, контролирующие органы знают, какая именно компания выиграла конкурс, есть ли у нее необходимые ресурсы для выполнения госзаказа и прочее, вплоть до родственных и дружеских связей руководителя. Все это делается в рамках закона, и такая систематическая работа будет эффективной.