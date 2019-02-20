В прошлом году банковский сектор Сибири увеличил объем кредитных ресурсов на семнадцать процентов - это втрое превышает темпы роста в 2017-м. При этом ипотека укрепляла позиции драйвера роста кредитования, а вклады по-прежнему пользовались популярностью у населения. Какие тренды в банковской сфере, по мнению экспертов, получат развитие в нынешнем году, выясняла корреспондент "РГ".

За прошлый год кредитные организации Сибирского федерального округа выдали заемщикам четыре триллиона рублей, что равно половине окружного валового продукта (здесь и далее учитываются показатели Забайкальского края и Республики Бурятия, которые в ноябре 2018-го выведены из состава СФО).

- Кредитование корпоративного сектора остается стабильным - рост около восьми процентов. Крупный бизнес получил 1,7 триллиона рублей, или около 70 процентов от общего объема выдачи банковских средств. Он по-прежнему остается основным заемщиком, - сообщил руководитель Сибирского главного управления Банка России Николай Морев.

В основном кредиты привлекают предприятия обрабатывающей, добывающей промышленности, энергетики и торговли.

Один из заметных трендов 2018-го, который, по мнению экспертов, укрепится на банковском рынке СФО в этом году, - взаимный интерес к кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ). По итогам прошлого года рост составил 17 процентов (в 2017-м - 14), "малыши" получили в банках 700 миллиардов рублей, в том числе в Новосибирской области - 188 миллиардов.

Условия кредитования МСБ смягчились, появились беззалоговые кредиты, увеличилась максимальная сумма, ставки не превышали 11 процентов годовых. Кроме того, практически все финансово-кредитные учреждения СФО предлагали специальные программы. На реализацию проектов, значимых в приоритетных отраслях экономики, можно было получить льготные займы по ставке 6,5 процента. На долю малого бизнеса пришлось около 30 процентов выданных средств в СФО и около половины в Новосибирске. Как отметил Николай Морев, в этом году появился дополнительный стимул: средства малых предприятий на счетах в одном банке застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей.

- Доступность банковских, в первую очередь кредитных, услуг для этой категории заемщиков должна повышаться. В конце прошлого года Центробанк утвердил дорожную карту по развитию финансирования МСБ. Она включает около 40 мероприятий. Главная задача - снизить стоимость кредитных ресурсов для предпринимателей, - подчеркнул глава Сибирского ГУ Банка России.

Один из основных итогов прошлого года - темпы кредитования населения в четыре раза опередили кредитование бизнеса. Банки выдали физическим лицам 1,5 триллиона рублей, что на треть больше показателя 2017 года. При этом каждый пятый рубль из этой суммы - ипотека.

- Сибирская динамика соответствует общероссийской, - уточнил Николай Морев.

В прошлом году в Сибири выдано ипотечных кредитов на 35 процентов больше, чем в 2017-м (заключено 207 тысяч сделок). Их общий объем вырос в полтора раза - до 353 миллиардов рублей. В том числе в Новосибирской области выдано жилищных займов на 70 миллиардов рублей.

- Объемы ипотечного кредитования росли под влиянием низких процентных ставок, которые находились на историческом минимуме, а также изменений в законодательстве о долевом строительстве, по которым средства физлиц, привлекаемые застройщиками, с 1 июля 2019 года будут проходить через счета-эскроу, - подчеркнул Николай Морев. - Мы думаем, что рост ипотечного кредитования будет стабильным. Для банков это наиболее безопасный вид кредитования, так как подразумевает наличие залога. Но конкретные цифры зависят от доходов населения.

Банки смогли сохранить приток вкладов от населения. Рублевые оставались доходными, поскольку ставки по ним превышали уровень инфляции. Активного перетока в другие средства сбережения не происходило, хотя с повышением финансовой грамотности жители СФО начинают обращать на них внимание.

Всего в банках сибиряки хранят более двух триллионов рублей (прирост вкладов к 2017 году - девять процентов).

- В прошлом году мы не наблюдали явной сберегательной модели, а в отдельные месяцы даже фиксировали отток вкладов. На это влиял рост инфляции, вклады направляли на приобретение товаров длительного пользования, недвижимости. За этим следовала реакция банков: они поднимали ставки, и население размещало средства на более выгодных условиях, - прокомментировал ситуацию Николай Морев.

Наиболее высокие ставки в 2018-м банки предлагали по вкладам, размещенным на срок от одного года до трех лет - от 6,8 процента годовых. На них пришлось около 20 процентов всех вкладов сибиряков.

"Граждане России предпочитают поддерживать уровень жизни за счет сделанных сбережений и привлечения кредитов. Этот тренд говорит о том, что потребительская модель поведения населения укрепляется", - пришли к выводу аналитики банка "Открытие".

Кстати

В Сибири работают 24 местных банка, четыре внебанковских кредитных организации, 87 филиалов банков из других регионов России. Общее количество банковских офисов - около четырех тысяч. В 2018 году отозваны лицензии у трех банков, зарегистрированных в регионах СФО. Еще одна кредитная организация сменила место регистрации с Новосибирска на Москву. По мнению экспертов, это не отразилось на доступности банковских средств для населения и бизнеса. Шестнадцать кредитных организаций получили базовую лицензию, что позволит им, в частности, работать с МСБ.