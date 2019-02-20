Верховный суд защитил право педагога на приватизацию служебного жилья

Обязательства перед учителем, которого пригласили в сельскую школу, придется выполнять, заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотрев итоги судебного спора сельского учителя с местными чиновниками.

В Хакасии в сельскую школу пригласили учителя истории. Женщине пообещали жилье на всю семью и гарантировали, что если она отработает пять лет, то служебный домик можно будет приватизировать. Через семь лет учительницу на работе сократили, а чиновники попросили ее семью на выход, с вещами.

Женщина не согласилась выселяться, и администрация Бейского района отнесла в местный суд иск о выселении ее семьи без предоставления другого жилья. А учитель подала встречный иск. Но местный суд решил спор в пользу администрации района. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия посчитала это решение правильным.

Учитель дошла до Верховного суда РФ, и там ее доводы посчитали серьезными. А после изучения материалов дела в Верховном суде заявили, что нормы права "нарушили суды первой и апелляционной инстанций".

Вот как разбирала этот спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

Из материалов дела видно, что спорный дом принадлежал муниципалитету. В 2011 году постановлением администрации дому был присвоен статус служебного жилья. И его предоставили семье учителя истории "на период трудовых отношений с Бондаревской средней школой".

Судя по договору найма, учитель получила жилье на всю свою семью. В тот же день, как ей по договору дали служебное жилье, она получила от администрации еще и гарантийное письмо. В нем было сказано, что через пять лет непрерывного трудового стажа в школе она может приватизировать служебное жилье. Вся семья учительницы живет в этом доме.

Обязательства перед учителем надо исполнить

Судя по документу из местной кадастровой палаты, у этой семьи никакого другого жилья, кроме служебного, нет.

Через семь лет учителя уволили по сокращению штатов. Местный районный суд, когда рассматривал иск администрации о выселении и встречный иск учительницы истории, сказал, что жилье женщина получила служебное, а раз ее уволили, то служебные отношения прекратились. Значит, по условиям договора найма прекратилось и право пользования служебным жильем. И для нее, и для членов ее семьи.

Отказывая учительнице во встречном иске, районный суд сказал, что у нее нет правовых оснований для признания за ней прав собственности на этот дом. У него же статус служебного и приватизировать его можно лишь с согласия собственника. А собственник не согласен, он хочет ее выселить.

Высказался местный суд и по поводу гарантийного письма, что через пять лет работы женщина может приватизировать жилье. По мнению суда, это гарантийное письмо администрации "правового значения для разрешения спора не имеет".

С такими выводами Верховный суд РФ не согласился. Он начал с Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". В этом законе сказано, что нельзя приватизировать: это аварийные дома, общежития, дома в закрытых военных городках и служебное жилье, за исключением жилого фонда колхозов, совхозов и "приравненных к ним учреждений соцзащиты, находящихся в сельской местности".

Собственники служебного жилья, а также предприятия, за которыми закреплен жилой фонд, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебного жилья и находящегося в сельской местности жилого фонда стационарных учреждений соцзащиты.

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод, что запрет на приватизацию служебного жилья не является абсолютным. И приватизация в этом случае возможна, если собственник квадратных метров такое решение примет.

А дальше высокий суд напомнил про Гражданский кодекс (статьи 309 и 310). В этих статьях говорится о соблюдении сторонами обязательств. И подчеркнуто, что односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

А еще Верховный суд напомнил о своем Пленуме № 49 от 25 декабря 2018 года. Пленум был о заключении и толковании договора.

В нашем случае получилась следующая картина. Учитель жила в одном из городов Хакасии, и в сельскую школу ее пригласил директор этой школы. Решение о переезде семья принимала под условия получения в собственность жилья. Полученное вместе с договором найма гарантийное письмо о праве на приватизацию домика через пять лет работы в школе стало определяющим фактором. Подписал гарантийное письмо глава администрации района, и в документе сказано, что возможность приватизации носит заявительный характер.

Из материалов суда следует, что перебралась семья учителя в сельскую местность именно из-за возможности получить жилье не временно, а в собственность. Тогда как в городе условия были комфортнее, но своего дома у семьи там не было.

По мнению Верховного суда РФ, одновременно подписанный договор о предоставлении жилья на неопределенный срок и гарантийное письмо свидетельствуют, что "администрация взяла на себя обязанность передать дом в собственность учительницы при наступлении указанных в гарантийном письме обстоятельств". Поэтому заявление местного суда, что это гарантийное письмо "носит исключительно информативный характер и не порождает для сторон каких-либо прав и обязанностей", несостоятельно.

Верховный суд велел местным судам пересмотреть дело, основываясь на его разъяснениях.