Ставропольские камни помогли ученым описать древних насекомых

Ученые Санкт-Петербургского и Череповецкого госуниверситетов, а также Палеонтологического института РАН с помощью камней смогли описать два новых рода и девять видов насекомых. Коллекцию камней с отпечатками древних ручейников, как сообщили в пресс-службе СПбГУ, собрали на территории Ставропольского края.

По оценкам исследователей, найденным отпечаткам около 13 миллионов лет.

- Большую коллекцию отпечатков ручейников собрали еще в 1939 году - экспедиция Палеонтологического института отправилась в пригород Ставрополя, на местонахождение Вишневая Балка, и в станицу Темнолесскую. На берегах двух рек ученым удалось обнаружить множество насекомых, "запечатанных" в миоценовых отложениях: всего около 3000 экземпляров. Среди них встречались древние стрекозы, поденки, водные жуки, клопы и ручейники - представителем этого отряда оказалось каждое пятое существо из коллекции, - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Долгие годы ученые не могли до конца разобраться с собранным материалом, в результате помогли технологии. С помощью новых методов цифровой обработки изображений удалось изменить контрастность и увидеть незаметные прежде детали.

По итогам исследования ученые переописали вид Limnephilus kaspievi, описали два новых рода - Miocenocosmoecus и Calamostavropolia, а также девять видов ручейников. Кстати, среди них есть вид, названный в честь станицы Темнолесской Ставропольского края, где была обнаружена часть коллекции камней - название silvacaliginosus происходит от латинских слов silva (лес) и caliginosus (темный).

Исследования, по словам ученых, могут помочь в изучении эволюции видов и определении возраста геологических отложений на древних континентах, что важно для поисков полезных ископаемых.