В Вологде трем многодетным семьям вручили первые земельные сертификаты, которые можно обналичить. 223,4 тысячи рублей они смогут направить на улучшение жилищных условий: погашение ипотеки, строительство жилья или покупку земли.

В числе первых счастливчиков - Сергей и Татьяна Багуновы из Грязовца. У них трое детей. О просторном доме мечтали всегда. Купить сразу не могли. Поэтому решились на ипотеку. Ее оформили шесть лет назад. Теперь у Багуновых большой дом с просторной кухней. Но все же ипотечный кредит для семьи - дело нелегкое. Чтобы расплатиться за дом, приходится жить экономно. Так что проект "Земельный сертификат" стал для них хорошей поддержкой. Механизм работает быстро, сдал документы одним днем. Никаких хождений по инстанциям.

На сегодняшний день власти получили 92 заявления. Максимальный срок для сбора документов, их проверки, а также проведения банковских процедур - 100 дней. Первыми получили сертификат семьи, зарегистрировавшиеся в очереди на бесплатный земельный участок еще в 2011 году. К концу февраля этого года сформируют данные о числе тех, кто согласен принять участие в проекте и получить деньги. Новый проект "Земельный сертификат" - это альтернатива практике бесплатного предоставления земельных участков. Подготовленных наделов с инженерной инфраструктурой в регионе недостаточно. В очереди на получение земли в Вологодской области числятся более 8,5 тысячи многодетных семей, и в 2019 году земельные сертификаты смогут получить полторы тысячи.