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20.02.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Меняют сотки на деньги

Многодетные семьи получили земельные сертификаты
Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
В Вологде трем многодетным семьям вручили первые земельные сертификаты, которые можно обналичить. 223,4 тысячи рублей они смогут направить на улучшение жилищных условий: погашение ипотеки, строительство жилья или покупку земли.

В числе первых счастливчиков - Сергей и Татьяна Багуновы из Грязовца. У них трое детей. О просторном доме мечтали всегда. Купить сразу не могли. Поэтому решились на ипотеку. Ее оформили шесть лет назад. Теперь у Багуновых большой дом с просторной кухней. Но все же ипотечный кредит для семьи - дело нелегкое. Чтобы расплатиться за дом, приходится жить экономно. Так что проект "Земельный сертификат" стал для них хорошей поддержкой. Механизм работает быстро, сдал документы одним днем. Никаких хождений по инстанциям.

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На сегодняшний день власти получили 92 заявления. Максимальный срок для сбора документов, их проверки, а также проведения банковских процедур - 100 дней. Первыми получили сертификат семьи, зарегистрировавшиеся в очереди на бесплатный земельный участок еще в 2011 году. К концу февраля этого года сформируют данные о числе тех, кто согласен принять участие в проекте и получить деньги. Новый проект "Земельный сертификат" - это альтернатива практике бесплатного предоставления земельных участков. Подготовленных наделов с инженерной инфраструктурой в регионе недостаточно. В очереди на получение земли в Вологодской области числятся более 8,5 тысячи многодетных семей, и в 2019 году земельные сертификаты смогут получить полторы тысячи.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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