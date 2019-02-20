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20.02.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разметка - не для наглецов

Почему водители не уважают права инвалидов
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 37(7795)
В 2018 году в Петербурге было возбуждено 5,6 тысячи административных дел за парковку на местах для инвалидов. Как журналистам рассказали в региональном управлении ГИБДД, это на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Резкое сокращение количества штрафов заметили и эксперты: общая ситуация, начавшая было выправляться, снова ухудшилась, констатируют они. И дело не только в том, что специализированные стоянки занимают совсем не те, кому они предназначены.

Наибольшее число правонарушений за год сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в центральной части города - это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. А нынешней зимой ведомство провело рейд под названием "Инвалид". В течение недели, с 11 по 17 февраля, проверялись парковки у многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, районных управлений отделения Пенсионного фонда и отделов социальной защиты, больниц и поликлиник.

В Петербурге на помощь поликлиникам подтянут частные медцентры

Результатов пока нет, но ни специалисты, ни сами маломобильные граждане ничего особенного от них и не ждут, ведь чаще всего права водителей-инвалидов нарушают вовсе не у социальных объектов, а у крупных торговых центров, супермаркетов или гостиниц. Словом, где это не так заметно.

- Буквально на прошедших выходных я был у одного огромного торгового комплекса в Выборгском районе и могу уверенно сказать: его парковка недоступна для людей с ограниченными возможностями. Я попросил администратора выйти и посмотреть на происходящее, но тот отказался. В другом месте мне пришлось доказывать нарушителю, что я инвалид, чтобы он уступил мне место на стоянке. Так что, с одной стороны, проблема в банальном человеческом хамстве, с другой - в нежелании владельцев коммерческих объектов контролировать ситуацию, - рассказывает Никита Сорокин, инвалид, председатель Межрегионального профсоюза работников и сотрудников организаций социальной сферы.

Федеральный закон прописывает, что 10 процентов мест на стоянке должно быть отдано под нужды инвалидов

По его словам, свою роль сыграло и то, что в массовом порядке рейды в Петербурге сошли на нет: еще год-полтора назад проверки регулярно проводили представители ГИБДД и общественные организации, а теперь это почему-то скорее исключение, нежели правило.

В Петербурге появятся новые перехватывающие парковки

Но, кроме того, что выделенные места заняты вполне обычными водителями, есть и еще одна сложность: в соответствии с нормативами на весь Петербург оборудованы единицы стоянок для инвалидов. Во-первых, речь идет о разметке, так как такое машино-место должно быть шире обычного, чтобы человек на коляске беспрепятственно мог открыть дверь и выйти на улицу. Во-вторых, по закону располагаться такие стоянки должны ближе к входу, чем обычные. На практике ни то, ни другое в большинстве случаев просто не выполняется.

Четко федеральный закон прописывает и то, сколько мест на стоянке должно быть отдано под нужды инвалидов: десять процентов, но не менее одного машино-места.

Нарушается и этот норматив. Например, год назад городская прокуратура добилась организации парковок для инвалидов у торгового комплекса на Сенной площади, где их не было вообще.

Но есть и другая точка зрения. Так, уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов отмечает: проблем в городе с местами для парковки машин инвалидов практически нет.

- Отдельные хамы, конечно, еще остаются, но массовых нарушений, когда выделенные места занимают обычные водители, не наблюдается, - говорит он.

Общественники и инвалиды тем временем заверяют: городу необходимо возобновление регулярных рейдов, а еще - налаживание взаимодействия Госавтоинспекции и владельцев коммерческих объектов, с тем, чтобы инспектор мог выехать на место, зафиксировать нарушение и оштрафовать водителя.

Тем временем

С сентября прошлого года петербуржцы могут подавать заявления в бюро медико-социальной экспертизы для получения нового автомобильного знака "Инвалид", который был утвержден приказом Минтруда. Главное нововведение - он станет именным: на лицевой стороне будет указан порядковый номер и информация о выдавшем его учреждении и регионе, а с обратной - данные владельца, группа инвалидности, срок назначения льготы и дата выдачи знака. Эксперты, правда, сомневаются, что это серьезно поможет: пока действительными остаются наклейки старого образца, мошенников, подделавших их, будет непросто выявить.

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