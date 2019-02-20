Старая Русса отпраздновала 75-летие со дня освобождения

Старая Русса в Новгородской области отметила 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В оккупации город находился 923 дня.

Есть множество документальных свидетельств о том, что 18 февраля 1944 года, когда советские солдаты вошли в Старую Руссу, они не нашли в ней ни одного местного жителя (до войны в городе проживало 40 тысяч человек). Не успевших эвакуироваться или уйти в леса старорусцев фашисты угоняли в Германию, отправляли в трудовые лагеря, вешали и расстреливали за связь с партизанами. Даже сами оккупанты потом вспоминали, что Русса запомнилась им как город повешенных - на улице Володарского почти на каждом фонарном столбе была устроена виселица. Казненных не разрешали снимать и хоронить по несколько недель.

На сделанной фашистами (солдатами Шлезвиг-Голштинской дивизии) в июле 1942 года панорамной фотографии видно, что от домов и гостиного двора в центральной части старинного русского города остались одни руины. А советские солдаты в феврале 1944 года не застали даже этого. Рассказывали, что Старая Русса полностью просматривалась от вокзала, через реку Полисть и вплоть до курорта. Во всем городе удалось найти разве что четыре дома с уцелевшими стенами и крышами.

Лишь спустя несколько дней после освобождения пришли из окрестных лесов и деревень прятавшиеся там жители, из Новгорода прибыла группа разминирования. Возвращавшиеся из эвакуации в родной город старорусцы жили в землянках и бывших немецких бункерах, но уже к 1 сентября 1944 года отстроили здание для школы.

- Я приехала в Старую Руссу ночью в кузове полуторки. Ни одного огня. Заночевали прямо у дороги. Утром я не могу понять, где же мы находимся: не видно ни одного дома, бурьян выше человеческого роста. А мне попутчики говорят, что это центр города, рядом с площадью. Первое время, передвигаясь по улицам, люди ориентировались на остатки трамвайных путей, по которым до войны бегал трамвайчик от вокзала до курорта. Шагнуть в сторону боялись. Кругом стояли таблички "Мины", - рассказывает Полина Николаевна Докучаева, учительница, которая вернулась в Старую Руссу 8 июля 1944 года и лично участвовала в восстановлении из руин двухэтажного здания возле Живого моста (уцелело две стены и одно перекрытие). Там и открылась через два месяца начальная школа.

Полине Николаевне несколько месяцев назад исполнилось 102 года. Человек с феноменальной памятью может часами рассказывать о любимом городе.

Его равно ненавидели и Гитлер, и Сталин

В день 75-летия освобождения Старой Руссы ее жители вспоминали обо всех испытаниях, выпавших на долю родного города. А также о том, сколько безуспешных попыток было предпринято советским командованием, чтобы освободить этот город, который немцы непрестанно укрепляли, превращая в непреступный бастион и называя его за это "kleine Berlin" (маленький Берлин). Удерживая его и регулярно получая по железной дороге вооружение и продовольствие, фашисты развернули наступление на Демянск, планируя оттуда ударить сразу по двум самым важным стратегическим городам Советского Союза: с юга - по Ленинграду, с севера - по Москве.

"Пистолетом, нацеленным в сердце России", гордо называл Гитлер этот плацдарм и требовал удержать его во что бы то ни стало. Но советские войска остановили гитлеровцев на Северо-Западном фронте. Остановили ценой невероятных потерь, подсчитать которые не в силах историки и исследователи до сих пор. По одним оценкам, число безвозвратных потерь составило около полумиллиона человек. Поисковики же настаивают, что не менее полутора миллионов, каждый год только в Старорусских лесах и болотах они поднимают по 600-800 ранее не захороненных солдат.

И Гитлер, и Сталин оба ненавидели этот Северо-Западный фронт. Фюрер - за то, что его победоносно шагавшая по Европе армия увязла в старорусских болотах, не может сломить сопротивление советских войск и продвинуться дальше (до Москвы и Ленинграда - рукой подать). А Сталин - за то, что его войска не могут решительно отбросить противника на Запад и выровнять тем самым линию обороны, устранив угрозу окружения столицы.

Только представьте, на счету Красной Армии уже есть героическая победа под Сталинградом в 1942 году, блестящая Курская наступательная операция в 1943 году, в январе 1944 года полностью снята блокада Ленинграда, а Старая Русса до середины февраля 1944-го все еще удерживалась фашистами.

Удивительно, но если взглянуть на карту военных действий, будет видно, что уже в феврале 1942 года освобожден поселок Парфино в 17 километрах к востоку от Руссы, через год - поселок Демянск (чуть южнее). И только в феврале 1944 года враг бежал из-под Старой Руссы. Город находился в оккупации 923 дня - дольше, чем длилась блокада Ленинграда. Уходя, фашисты уничтожали за собой все, что могли. Кто-то из немецких инженеров скажет потом, что если советы и захотят восстановить этот город, то на это им потребуется не менее 50 лет.

Сила любви

Взорванная, расстрелянная и истерзанная Старая Русса возродилась из пепла гораздо раньше - усилиями своих беззаветно преданных сыновей и дочерей, спешивших в родной город из эвакуации сразу же, как только узнавали о его освобождении из сводок Совинформбюро и красноармейских газет.

К сожалению, несколько лет назад умерли последние фронтовики, которые участвовали в освобождении Старой Руссы и могли бы лично рассказать о событиях 75-летней давности. Но память о тех днях бережно хранят сотрудники музея Северо-Западного фронта, краеведы, работники старорусских библиотек. Несчетное количество выставок и мероприятий было организовано в городских школах в честь праздничной даты.

Накануне юбилея состоялось театрализованное шествие по улицам Старой Руссы. От стелы "Город воинской славы", торжественно открытой в прошлом году у заводских стен (на месте героической гибели в 1942 году батальона капитана Величко), к Соборной площади проследовали "участники" военных действий на Северо-Западном фронте: бойцы с передовой, сражавшиеся на озере Ильмень сибиряки из лыжных бригад, партизаны с обозом. Следом маршировали будущие защитники Отечества - юнармейцы, со знаменами ВДВ шли ветераны-десантники, участники поисковых отрядов, спасатели МЧС и военнослужащие российской армии. Над улицами, парками и площадью звучали мелодии военных лет.

Театрализованная колонна вошла на Соборную площадь под звуки торжественного марша. Старорусские школьники внесли копии знамен всех воинских подразделений, воевавших под Старой Руссой. А на самой Соборной площади с утра была выставлена современная военная техника и снаряжение, открыт пункт отбора на военную службу по контракту, работала полевая кухня.

Здесь же развернулась выставка, посвященная 30-летию Новгородской поисковой экспедиции "Долина" памяти Орлова. Любой желающий мог подержать в руках оружие, найденное поисковиками на полях сражений, рассмотреть личные вещи солдат, погибших в боях за наш город. У каждого экспоната - своя история. Среди привычных уже котелков и ложек вдруг чудом сохранившиеся очки в тонкой круглой оправе, зеркальце, штык-нож, компас.

Долг памяти

Не только мальчишки со свойственным их возрасту любопытством рассматривали находки. Взрослые тоже надолго задерживались у стендов. Те, кто постарше, послушав поисковиков, обязательно рассказывали, как сами в детстве находили в огородах или в окрестных лесах винтовки времен Великой Отечественной, портупеи, патроны, неразорвавшиеся мины. А еще - солдатские медальоны. Говорят, некоторые старорусцы в первые годы после войны приносили их в город горстями. Но в райкомах и военкоматах не знали, что с ними делать. Или не хотели задумываться. Куда потом делись эти бесценные находки, неизвестно.

Сейчас для поисковиков нет ничего желаннее, чем найти рядом с поднятым бойцом именной медальон. Это значит, что спустя десятилетия есть шанс отправить весточку семье погибшего: он не пропал бесследно в черной бездне войны, он погиб в бою, его прах наконец-то будет достойно погребен, а родные будут знать место его упокоения.

Общаясь с семьями найденных бойцов, поисковики видят, как много это значит для потомков погибших солдат. Сколько бы времени ни прошло, сколько бы поколений после ни выросло - важно! Кстати, совсем скоро, 22-23 февраля, Старая Русса будет принимать у себя слет поисковых отрядов. И те, кто бывал здесь раньше, и кто приедет впервые, обязательно посетят с экскурсией музей Северо-Западного фронта. Даже у людей с крепкими нервами порой перехватывает горло, когда они слушают, сколько горя принесла война на старорусскую землю, как бесчинствовали здесь фашисты, какую участь отвели они для тех "недочеловеков", которых пришли порабощать.

- Наш долг передать своим детям и следующим поколениям важную мысль: во все времена было и остается слишком много желающих распять Россию, поделить ее, наложить лапу на ее богатства, уничтожить русский народ. Поэтому не стоит верить в розовые мифы, нужно всегда быть на чеку, нужно беречь память о своем прошлом. Без всякого сомнения - героическом прошлом!, - считает известный актёр Михаил Ножкин.

Погружение в историю

Народный артист России, писатель, поэт, драматург, актер, человек, чьи песни прошли проверку поколениями благодарных слушателей, Михаил Ножкин специально приехал в Старую Руссу на 75-летие со дня ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пришел в музей Северо-Западного фронта.

Экскурсию для почетного гостя провела руководитель музея Любовь Сизева. Михаил Иванович засыпал ее вопросами, а также дополнениями о войсковых операциях, военачальниках и политической обстановке в стране и в мире на момент начала войны, настолько хорошо была знакома ему эта тема.

Одна из фотографий на стенде привлекла его внимание:

- А почему здесь фото Черняховского?

- Все просто. Дело в том, что Иван Черняховский, известный советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза встретил войну командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта. Летом 1941 года в составе Новгородской оперативной группы войск защищал Новгород. У нас в Старой Руссе открыт музей "Полководцы Победы", посвященный Черняховскому.

- Знаете, почему я спросил? Я живу на улице Черняховского. Представляете, какое совпадение!

Но совпадения на этом не закончились. Углубившись в биографию полководца, собеседники выяснили, что погиб он 18 февраля 1945 года – ровно через год после освобождения Старой Руссы от фашистов.

Экскурсовод и гость шли по залам музея, и порой становилось непонятно, кто для кого ведет экскурсию, настолько оживленным было общение.

Рассматривая немецкие листовки, где за выдачу партизан обещались коровы, земля, продовольствие, вспомнили, что сегодня, цитируя первого канцлера Германии Бисмарка, который не советовал воевать с Россией, большинство ограничивается короткой его фразой, хотя есть детальное объяснение причин: потому что в отличие от других народов русских нельзя купить.

Услышав о сожженных и замурованных в Старой Руссе местных жителях и красноармейцах, Михаил Иванович спросил:

- А вы знаете, сколько на самом деле за войну было "Хатыней". Мы ведь из учебников знаем только про одну Хатынь, да может с десяток других примеров, упомянутых в литературе. На самом же деле (и это документально подтверждено) их насчитывается более 1400.

Большое впечатления на Михаила Ножкина произвела история о первом хлебном обозе, отправленном в блокадный Ленинград. Вы только представьте: зима 1941-1942 года, Старая Русса и района оккупированы, но рушане узнают, что жители окруженного Ленинграда умирают от голода. Дорога жизни еще не начала действовать. Тогда вместе с участниками новгородского и псковского подполья, партизанского движения (а здесь в тылу врага был создан первый в истории Великой Отечественной войны "партизанский край"), старорусцы собирают продовольствие. Сформированный хлебный обоз передвигается по занятой фашистами территории только ночью. И вот 29 марта 1942 года в осажденный Ленинград из Псковской и Новгородской областей прибыл первый партизанский обоз с продовольствием. Ленинградцы получили бесценный груз: 28 тонн муки и более 14 тонн других продуктов.

После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград, им удалось снарядить еще 110 подвод. Но, к сожалению, уже в сентябре 1942 года "партизанский край" прекратил свое существование. Фашисты стерли с лица земли деревни и людей, которые там жили. Почти все герои, которые участвовали в переброске продовольственного обоза в Ленинград, погибли.

- Рассказывайте об этом всем! Рассказывайте! Почему никто об этом ничего не знает? Я понимаю - старорусцы знают, но дальше? Сам-то Ленинград знает? Помнит о том, кому обязан жизнью? Почему о подвиге таких малых городов как Старая Русса, почти ничего не рассказывают на федеральном уровне? О юбилее освобождения, если бы не мои друзья-старорусцы, и я бы не узнал. А вот услышал - примчался.

Со Старой Руссой у Михаила Ножкина сложились особые отношения. Ведь именно здесь в 2015 году на открытии Аллеи Героев в парке Победы впервые прозвучал сочиненный им гимн "Бессмертного полка". Это знакомые многим слова песни "Самый главный день", которые он написал более сорока лет назад. Но теперь эта песня звучит с другим припевом:

"И вновь зовут колокола святые,

И вновь страна в единый строй встает!

Бессмертный полк - бессмертная Россия!

Уверенно в грядущее идет!"

Именно этой песней завершил Михаил Ножкин в Центре культуры "Русич" творческую встречу со старорусцами, на которой говорил не столько о своих сыгранных ролях в кино и театре, сколько о патриотизме - осознанном чувстве долга перед своим прошлым и перед своим будущим. И слова его находили живой отклик в зале.