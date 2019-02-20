В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы

Конец зимы может стать по-настоящему весенним. "На ближайшую декаду на большей части страны температура выше нормы", - сообщил "Российской газете" и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

В центральном регионе и особенно на северо-западе (в Санкт-Петербурге, Калининграде) теплая погода. В этих городах на ближайшую декаду температура на 4-5 градусов выше нормы. В Северной столице на этой неделе дневная температура колеблется от - 5 до +4 градусов.

В Москве на этой неделе неспокойно. Среда станет самым теплым днем недели, температура поднимется до 2-4 градусов тепла. А потом вернется зима, и к пятнице похолодает до 10 градусов мороза днем. Ночная температура может опуститься до -18 градусов в ночь на воскресенье.

Неделя в столице ожидается снежной. Снегопад начнется в Москве в четверг. Он будет сопровождаться усилением ветра: в четверг до 18 метров в секунду, в пятницу до 20-ти. Осадки продлятся все выходные и даже в понедельник.

Конец зимы будет на 8-12 градусов выше нормы на востоке Сибири и в Якутии. В Красноярске до пятницы выше нуля, в пятницу небольшой минус, а в выходные снова температура поднимется до нулевых значений. Теплее обычного также в Хабаровском крае и Амурской области.

На 12 градусов теплее нормы на Чукотке. В среду в этом регионе всего -1 градус. Самым холодным днем станет пятница, дневная температура составит -9 градусов, что существенно теплее привычных значений.