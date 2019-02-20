Центр города остается загружен автомобилями. Только за январь сотрудники автоинспекции Северной столицы отправили на штрафстоянку 5,5 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями. Каждые сутки при уборке города эвакуаторами увозится порядка 200 машин.

О том, что петербуржцы не равнодушны к этой проблеме, свидетельствуют и предложения, которые подают жители в городскую программу "Твой бюджет". За четыре года существования проекта горожане оставили больше сотни вариантов организации дополнительных парковочных мест.

Вопросами организации парковок в центре озаботились и депутаты городского парламента. За помощью они обратились к научному сообществу.

Исследование проводилось силами кафедры геотехники СПбГАСУ. По словам руководителя проекта доцента кафедры Анатолия Осокина, в центре Петербурга свободного пространства не хватало всегда и в нынешних условиях самым логичным выходом из ситуации было бы размещение автомобилей под землей. Но чтобы организовать привычный подземный паркинг вроде тех, что открыты при торговых центрах, требуется довольно большая площадь, которой в условиях привычных петербургских дворов просто нет.

В рамках исследования группа студентов СПбГАСУ в течение нескольких месяцев анализировала возможность создания в центре Петербурга автоматизированных подземных паркингов. От обычных они отличаются тем, что водитель не заезжает сам на парковочное место, а оставляет машину на специальной платформе, оборудованной механизмом для спуска и подъема автомобиля. Машина как на лифте опускается в подземное помещение и перемещается на свободное место. Затем платформа вновь поднимается и принимает другой автомобиль. Учитывая, что автолюбителю не нужно самому выезжать с паркинга, такая система экономит очень много места.

Перехватывающие стоянки на окраинах, а не парковки в центре, в первую очередь смогут разгрузить улицы города

С технической точки зрения даже в слабых грунтах Петербурга организовать подземный автоматизированный паркинг возможно. Но все упирается в средства. Исследование показало, что себестоимость одного машино-места на таком автоматизированном паркинге будет варьироваться от двух с половиной до пяти миллионов рублей. До 60 процентов от всех расходов придется на строительно-монтажные работы, еще 23 процента составит стоимость оборудования.

Для сравнения: цены на места в неавтоматизированных подземных паркингах с учетом прибыли застройщика начинаются от 800 тысяч рублей. И даже при строительстве стандартного подземного паркинга окупаемость такого объекта при коммерческом использовании оценивается в 20 лет.

Стоит отметить, что в центре Петербурга неоднократно собирались обустраивать подземные паркинги разной конструкции. Более того, появился план обустроить в городе к 2020 году 35 подземных парковочных пространств. В последний раз вопрос подземных паркингов поднимался КРТИ в 2014 году, когда город искал инвесторов для строительства таких объектов у станций метро "Пушкинская", "Балтийская", а также под Конюшенной и Владимирской площадями.

- Главный вопрос при таких проектах - срок окупаемости, - говорит аналитик крупной девелоперской компании Степан Мерзликин. - Когда возводится новый дом - неважно, в центре или в спальном районе, - там, как правило, предусмотрен паркинг, и на этот объект есть вполне осознанный спрос. Некоторые покупатели квартир сразу приобретают машино-место, другие будут арендовать его. В случае с торговым центром наличие любого паркинга также является безусловным плюсом: если негде оставить машину и есть риск, что после шопинга придется возвращать ее со штрафстоянки, с большой вероятностью человек просто не пойдет в этот комплекс. Но когда мы говорим о других объектах, то как таковой целевой аудитории нет. Есть масса людей, которым при прогулках в центре негде оставить автомобиль, но сколько из них готовы платить достаточно большие деньги за пользование подземным паркингом?

По оценкам эксперта, даже в зоне платной парковки в центре города по выходным загрузка не превышает 40 процентов.

Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, говорит, что парковочные места в центре фактически определяют загрузку улично-дорожной сети.

И если гипотетическая возможность организовать дополнительные парковочные места в центре за счет строительства подземных пространств все же существует, то изменить пропускную способность узких петербургских улиц в центре в принципе не представляется возможным.

Михаил Якимов видит выход в широком развитии перехватывающих парковок. По словам эксперта, именно такие объекты, а не парковки в центре, в первую очередь смогут разгрузить улицы.

Сейчас в Петербурге действует 15 перехватывающих парковок на 1652 машино-места.

Недавно Городской центр управления парковками анонсировал появление еще трех. Параллельно идет проектирование шести таких стоянок у станций метро и железнодорожных платформ.