В Петербурге усилили меры по борьбе с корью

Власти Санкт-Петербурга совместно с региональным управлением Роспотребнадзора планируют дополнительно вакцинировать от кори около 16 тысяч жителей. Руководитель управления Наталья Башкетова уточняет: эпидемии кори в Северной столице нет, однако эпидемическую ситуацию в городе в отношении кори можно назвать напряженной.

Если в течение десяти последних лет в Санкт-Петербурге регистрировались только завозные случаи кори, то в прошлом году появились уже и местные. Таковых было отмечено 42 среди всех 54 заболевших корью. Из них 22 - дети. Таким образом, заболеваемость корью в Санкт-Петербурге относительно 2017 года возросла в 17 раз и составила 1,02 случая на 100 тысяч населения.

Наступивший год тоже был отмечен вспышкой кори: заболевание в город привез петербуржец, вернувшийся после отпуска из Китая. Он поздно обратился к врачам, ему с опозданием поставили диагноз, и в результате очаг кори охватил восемь человек. Особенно печально, что половина заболевших - дети. Причем дети, посещающие детские учреждения. Из-за этого очаги кори сформировались в трех детских садах, одном учреждении дополнительного образования, а также в двух организациях, где работали заболевшие

Медики подчеркивают: корь - крайне заразное заболевание. Инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому защититься от нее в условиях мегаполиса крайне сложно. Кроме того, она дает опасные осложнения: отит, слепоту, бронхопневмонию, энцефалит. Они после перенесенной болезни развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.

Единственный надежный способ пресечь распространение эпидемии и не заболеть самому - вовремя сделать прививку. По данным Роспотребнадзора, более 80 процентов заболевших во всех вышеперечисленных случаях - непривитые люди.

Бойкотирование прививок Всемирная организация здравоохранения включает в топ-10 глобальных угроз человечеству

Специалисты подтверждают: особое коварство кори сегодня объясняется еще и тем, что эта болезнь долгое время была практически изгнана из нашего обихода. Вследствие чего у врачей общей практики исчезла медицинская настороженность, а у самих больных - опасение, что корь может стать источником угрозы для множества окружающих. Кроме того, свою вредную роль играет и непонятно почему распространившаяся мода на бойкотирование прививок. К слову, эту "моду" Всемирная организация здравоохранения включает сейчас в топ-10 глобальных угроз человечеству.

По данным Роспотребнадзора, на 31 декабря прошлого года от кори не были привиты 5380 петербургских детей и подростков до 18 лет, среди взрослых положенных прививок не было у 9236 человек. Причина? Большая часть этих людей - более 75 процентов - попросту отказались проходить вакцинацию. Однако понятно, что стопроцентно выявить тех, кто из контактеров с заболевшим человеком был привит, а кто нет, - непросто. Именно поэтому управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с комитетом по здравоохранению составили план так называемой "подчищающей" вакцинации. По словам Наталья Башкетовой, планируется в самые короткие сроки привить дополнительно 16 тысяч человек, среди которых 5,3 тысячи - дети. Зампредседателя комитета по здравоохранению Яна Кабушка уточняет, что в медучреждениях будут пересмотрены ранее принятые медицинские отводы от прививки, а с родителями таких "отказников" проведут дополнительную разъяснительную работу. Необходимой вакцины в городе достаточно.

Справка "РГ"

Прививки будут сделаны непривитым детям от 1 года и взрослым по 35 лет включительно, которые раньше не болели корью, а также тем, кто делал только одну прививку против кори более полугода назад и у кого нет документально подтвержденных данных о проведении иммунизации. Особое внимание - к представителям так называемой группы риска: медикам, педагогам, продавцам, работникам транспорта и социальной сферы.

Срок для исполнения этого требования установлен до 1 июня. Кроме того, руководство Роспотребнадзора просит комитет по образованию в случае регистрации кори в школе или детском саду временно отстранять от посещения учреждения всех непривитых и не болевших корью. Требование касается как взрослых, так и детей.