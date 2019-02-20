В петербургском госпитале для ветеранов войн открылось новое отделение компьютерной томографии (КТ). Как отмечают специалисты, новейшее оборудование такого класса до сих пор было только в одной больнице Северной столицы.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" - медучреждение особое. Он был создан в 1946 году, во исполнение Постановления СНК СССР об организации госпиталей для лечения инвалидов Отечественной войны. Первоначально он размещался на месте бывшего эвакогоспиталя на набережной Фонтанки, а ядро медицинского коллектива составили врачи, в годы блокады работавшие в госпитале в здании Ленинградского педагогического института имени Герцена.

В 1950-е годы госпиталь переехал на правый берег Невы, а с 1970-х началось строительство новых корпусов. Однако специализация медучреждения сохраняется.

В 2010 году в госпитале появился 16-срезовый компьютерный томографический комплекс КТР ЗАО "НИПК "Электрон", а теперь, спустя девять лет, новое оборудование для КТ позволяет делать исследования в десять раз подробнее.

- Это 160-срезовый аппарат, то есть он может делать 160 снимков за один оборот, - рассказал заведующий отделением КТ Олег Вардиков. - Кроме того, он минимизирует артефакты от металла, выдавая более четкую картинку.

Как рассказали в госпитале, новый аппарат мультиспиральной компьютерной томографии - уже третий в "семье" госпиталя. Он появился в медучреждении на условиях частно-государственного партнерства.

Открытие нового отделения приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Наряду с трехмерными реконструкциями и высоким пространственным разрешением - то есть теми актуальными характеристиками, которыми обладают аппараты предыдущих поколений, - он позволяет проводить спектральное сканирование. Это означает, например, что можно определять состав химических элементов и классифицировать состав камней в мочевом пузыре, почках, желчном пузыре - каждая из патологий имеет свою форму лечения.

- Это уникальный аппарат. КТ аналогичного класса в Санкт-Петербурге установлен в Мариинской больнице, и их единицы по России, - сообщила главный лучевой специалист городского комитета по здравоохранению профессор Татьяна Трофимова.

Среди других особенностей аппаратуры нового поколения специалисты отмечают низкую дозу излучения, сокращенное время исследования и более широкий диаметр "кольца", что дает возможность обследовать пациентов весом до 220 килограммов.

А самое важное то, что томограмма позволяет оценить состояние больного даже при отсутствии жалоб. Например, при помощи компьютерных снимков можно выявить признаки, предшествующие серьезным осложнениям, в том числе кровотечению.

Кстати

Специально для установки нового аппарата был сделан ремонт на первом этаже одного из корпусов госпиталя, и теперь у каждого КТ есть свой отдельный кабинет, а данные стекаются в аппаратную комнату, из которой мгновенно могут быть переданы на любое лечебное отделение. Открытие нового отделения КТ в госпитале ветеранов войн приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Согласно официальным данным, ежегодно медицинскую помощь в СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" получают порядка 38 тысяч пациентов, из них более тысячи - категории воинов-интернационалистов. Всего же в Петербурге сейчас живут 2,9 тысячи ветеранов войны в Афганистане, в том числе 300 инвалидов боевых действий.