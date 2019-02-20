Жена Аршавина подала на него заявление в ФСБ

Супруга бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса написала на него заявление в управление ФСБ. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны Аршавина и его представителей. Она обвиняет Андрея в угрозах.

Напомним: в начале февраля Аршавин подал заявление о разводе. Бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Андрей и Алиса сыграли свадьбу в сентябре 2016 года, а в феврале у них родилась дочь. Для Андрея это был первый официальный брак. У него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.