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20.02.2019 12:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Жена Аршавина подала на него заявление в ФСБ

Текст: Сергей Литвинов

Супруга бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса написала на него заявление в управление ФСБ. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Сообщается, что в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны Аршавина и его представителей. Она обвиняет Андрея в угрозах.

Напомним: в начале февраля Аршавин подал заявление о разводе. Бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Андрей и Алиса сыграли свадьбу в сентябре 2016 года, а в феврале у них родилась дочь. Для Андрея это был первый официальный брак. У него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Андрей Аршавин
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