Договор перевозки истец заключил с индивидуальным предпринимателем из Казахстана. Однако казахстанская компания, доставив мебель в Екатеринбург, поручила организовать дальнейшую доставку одной из крупнейших экспедиторских компаний России.
Эксперт оценил убытки покупателя в 200 тысяч рублей. Эти деньги, а также моральный ущерб (5 тысяч рублей) и штраф в рамках закона о защите прав потребителей (100 тысяч рублей) суд решил солидарно взыскать с двух экспедиторов - казахстанского и российского.
- Споры, связанные с повреждением груза при перевозке, довольно распространены, - комментирует ситуацию адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Максим Булка, который представлял интересы истца в суде. - Я бы рекомендовал указывать в договоре, экспедиторской расписке или иных документах, на основании которых груз передается экспедитору, что в момент передачи груз повреждений не имеет.
Многие транспортные компании включают в акт приема-передачи такой пункт: "Груз принял в целости и сохранности, претензий не имею". И просят подписать этот документ перед получением товара, а не после. Не следует подписывать документ, не проверив состояние груза, - советует Максим Булка.