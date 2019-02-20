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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Привезли обломки

Перевозчик ответил за поврежденную мебель
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
Житель Калининграда отсудил у транспортных компаний более 300 тысяч рублей за мебель, поврежденную при перевозке. Гарнитур следовал из Караганды, где жесткие детали мебели упаковали в деревянную обрешетку. Однако где-то в пути деревянный каркас повредился, а вместе с ним и груз. Судебная товароведческая экспертиза показала: гарнитур восстановлению не подлежал.

Договор перевозки истец заключил с индивидуальным предпринимателем из Казахстана. Однако казахстанская компания, доставив мебель в Екатеринбург, поручила организовать дальнейшую доставку одной из крупнейших экспедиторских компаний России.

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Эксперт оценил убытки покупателя в 200 тысяч рублей. Эти деньги, а также моральный ущерб (5 тысяч рублей) и штраф в рамках закона о защите прав потребителей (100 тысяч рублей) суд решил солидарно взыскать с двух экспедиторов - казахстанского и российского.

- Споры, связанные с повреждением груза при перевозке, довольно распространены, - комментирует ситуацию адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Максим Булка, который представлял интересы истца в суде. - Я бы рекомендовал указывать в договоре, экспедиторской расписке или иных документах, на основании которых груз передается экспедитору, что в момент передачи груз повреждений не имеет.

Многие транспортные компании включают в акт приема-передачи такой пункт: "Груз принял в целости и сохранности, претензий не имею". И просят подписать этот документ перед получением товара, а не после. Не следует подписывать документ, не проверив состояние груза, - советует Максим Булка.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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