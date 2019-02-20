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20.02.2019 15:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба КФУ Фото: Пресс-служба КФУ
Фото: Пресс-служба КФУ

На кафедре экспериментальной физики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработаны уникальные сенсоры, которые позволяют обнаруживать скрытые дефекты важных узлов самолетов, ракет, подвижных составов и ветряных генераторов. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Фото: Пресс-служба КФУ
Открытие крымского ученого поможет сохранить экологию Европы

Ученые называют свой метод очень важным для отрасли, поскольку любой даже самый мелкий дефект сложных конструкций может привести к необратимым последствиям во время полета.

Усилить контроль на стадии производства и эксплуатации самолетов поможет вихретоковый магнитооптический интроскоп, который может производить неразрушающий контроль изделий из магнитных и немагнитных металлов, а также из неметаллических токопроводящих материалов. По словам специалиста кафедры экспериментальной физики КФУ Назара Луговского, исследование позволило создать оптимальные сенсоры на основе магнитооптических пленок феррита-граната (новых магнитных материалов). Они помогут выявить опасные и мелкие дефекты - заводской брак, внутренние напряжения, трещины, а также расслоения от коррозии.

- Магнитооптические сенсоры интроскопа позволяют в реальном времени визуализировать магнитное поле, ‒ рассказал Луговской. - Создаваемый прибор может распознавать дефекты важных узлов различных сложных конструкций.

Также эта методика может пригодиться в криминалистике для определения перебитых, стертых, вытравленных серийных номеров на агрегатах автомобилей и огнестрельном оружии.

Результаты исследования крымских ученых опубликованы в журнале Journal of Physics: Conference Series.

Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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