Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов

На кафедре экспериментальной физики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработаны уникальные сенсоры, которые позволяют обнаруживать скрытые дефекты важных узлов самолетов, ракет, подвижных составов и ветряных генераторов. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Ученые называют свой метод очень важным для отрасли, поскольку любой даже самый мелкий дефект сложных конструкций может привести к необратимым последствиям во время полета.

Усилить контроль на стадии производства и эксплуатации самолетов поможет вихретоковый магнитооптический интроскоп, который может производить неразрушающий контроль изделий из магнитных и немагнитных металлов, а также из неметаллических токопроводящих материалов. По словам специалиста кафедры экспериментальной физики КФУ Назара Луговского, исследование позволило создать оптимальные сенсоры на основе магнитооптических пленок феррита-граната (новых магнитных материалов). Они помогут выявить опасные и мелкие дефекты - заводской брак, внутренние напряжения, трещины, а также расслоения от коррозии.

- Магнитооптические сенсоры интроскопа позволяют в реальном времени визуализировать магнитное поле, ‒ рассказал Луговской. - Создаваемый прибор может распознавать дефекты важных узлов различных сложных конструкций.

Также эта методика может пригодиться в криминалистике для определения перебитых, стертых, вытравленных серийных номеров на агрегатах автомобилей и огнестрельном оружии.

Результаты исследования крымских ученых опубликованы в журнале Journal of Physics: Conference Series.