Расплачиваясь в магазинах и аптеках, владельцы единой городской карты Севастополя (ЕГКС) получат скидки. К проекту присоединись 10 компаний: четыре сети продуктовых магазинов, четыре аптечные фирмы, сеть АЗС и строительный гипермаркет. В общей сложности это 45 супермаркетов и магазинов шаговой доступности и 32 аптеки.

- ЕГКС стала не только картой для бесплатного проезда в общественном транспорте, но и универсальным платежным инструментом, - рассказал вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. - На нее будут поступать социальные выплаты, а владельцы получат дополнительные бонусы и привилегии в торговых сетях.

Компании, подписавшие соглашение, предоставят скидки от трех до пяти процентов на отдельные виды товаров либо на весь ассортимент.

- Держателю карты ЕГКС предоставят скидку в размере трех процентов не только на лекарственные препараты, но и на медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы ухода за больными, - говорит директор аптечной сети Ирина Плетенева. - У нас есть своя программа лояльности, распространяющаяся на жизненно важные препараты, а по карте ЕГКС мы решили сделать скидку на все категории без ограничения.

Как объяснил Пономарев, торговые сети подключились к проекту благодаря льготным условиям, предоставленным банком, выпускающим карты.

- Банк существенно сократил комиссию за эквайринг и обслуживание сетей, которые подключатся к проекту ЕГКС, - говорит вице-губернатор. - В результате у нас формируется так называемая финансовая экосистема города: бизнес подключается к социально значимым проектам, банк идет навстречу, и в итоге горожане получают максимум возможностей от одной карты.

Представитель банка отметил, что выпуск, перевыпуск и обслуживание карт для льготников являются бесплатными. При зачислении соцвыплат комиссия не взимается, а об операциях приходят бесплатные смс-сообщения. Кроме этого, на остаток средств более 30 тысяч рублей начисляется бонус в размере четырех процентов годовых.

ЕГКС льготникам Севастополя начали выдавать с января этого года. На сегодняшний день уже поступило 40 тысяч заявлений на оформление карт, выдано почти восемь тысяч.

Поскольку с 1 апреля в общественном транспорте Севастополя начнется учет льготных поездок, а персонифицированную ЕГКС к тому времени получат не все, решено выдавать временные проездные карточки.

- При подаче заявления льготнику будут выдавать временную карту, чтобы он мог ездить в транспорте без предъявления дополнительных документов, - пояснил Пономарев. - Она будет действовать до получения персонифицированной ЕГКС.

Заявления на выдачу ЕГКС принимают в районных управлениях труда и соцзащиты населения, а также в отделениях МФЦ. Поначалу возник ажиотаж, льготники стояли в очередях. Потом в МФЦ по всему городу пришлось выделить 67 окон для оформления ЕГКС. Пять мобильных бригад выезжают на дом к маломобильным жителям и в сельскую местность. Выдают готовые карты в 18 отделениях двух банков.