Назначен новый начальник штаба Южного военного округа

Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. До назначения он занимал должность командира дислоцируемой в Новочеркасске 8-й гвардейской общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев родился 7 января 1967 года в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. После окончания училища служил в ВДВ, пройдя все должности от командира взвода до командира десантно-штурмового батальона.

После выпуска в 2001 года из общевойсковой академии имени Фрунзе командовал мотострелковыми полком и бригадой. В 2010 году окончил военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Награжден орденами "За военные заслуги", "Кутузова", "Александра Невского", а также государственными и ведомственными медалями.