В Адыгее появится региональный Центр по работе с одаренными детьми

В своем послании Федеральному Собранию президент призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста. При этом он обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей "Сириус".

"Настоящим созвездием стал молодежный сочинский "Сириус". Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят появятся во всех регионах страны в 2024 году, но коллеги говорят, что готовы сделать это и раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать", - сказал глава государства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в республике уже запущен и реализуется процесс создания таких региональных центров.

В ноябре прошлого года в Образовательном центре "Сириус" Мурат Кумпилов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание в Адыгее регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта.

"Включение в федеральный проект позволит нам серьезно продвинуться в повышении качества региональной системы выявления и поддержки талантливой молодежи", - отметил руководитель региона. По его словам, республика имеет и собственные наработки в деятельности по поддержке одаренных детей и уже налаженную систему работы с "Сириусом". Особенно ценен опыт республиканской математической школы, методики которой использовались с самого начала создания "Сириуса". Так, директор РЕМШ Дауд Мамий стал экспертом при разработке математических программ Образовательного центра. Теперь совместная деятельность будет продолжена в Адыгее по модели "Сириуса".

В своем послании президент отметил также значимость развития транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание главы было уделено югу страны: уже сделаны железнодорожный обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке. В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Как отметил Мурат Кумпилов, для Адыгеи имеет стратегическое значение поставленная задача строительства новых дорог, особенно в связи с развитием транспортного сообщения через Крымский мост: республика является кратчайшим связующим звеном на юге страны к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов юга России. И с открытием Крымского моста Адыгея уже почувствовала увеличение автомобильного потока по трассе М-4 "Дон". Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона.

На прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме именно эта тема и стала одной из основных в ходе переговоров главы РА с руководителем Автодора Вячеславом Петушенко. Республика заручилась его поддержкой в решении важных для региона инфраструктурных вопросов.

"Мы крайне заинтересованы в участии региона в федеральных проектах создания новых транспортных подходов, в том числе через Адыгею к Крыму", - отметил Мурат Кумпилов.