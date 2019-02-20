В Никитском ботаническом саду расцветут 100 тысяч тюльпанов

Никитский ботанический сад собирается поразить своих посетителей новым рекордом во время предстоящего в марте парада тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба НБС.

На куртинах сада агрономы высадили 100 тысяч луковиц цветов, в то время как год назад во время выставки распустились 85 тысячи тюльпанов, а в 2016-м - 36 тысяч. Впрочем, руководство национального научного центра подчеркивает, что количество высаженных цветов - не самоцель. Главное - успехи селекционеров в увеличении сортового многообразия. С 1961 года ученые сада вывели сотни сортов с высокими декоративными качествами, устойчивые к погодным условиям юга России.

- Коллекция тюльпанов бережно собирается и хранится в Никитском саду с 1812 года, и мы имеем уникальную возможность продемонстрировать нашим гостям 247 великолепных сортов тюльпанов, - говорит директор НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. - Это действительно лучшие, современные и уже ставшие раритетными сорта мировой и отечественной селекции. Пять из них выведены селекционерами Никитского ботанического сада. Также мы впервые продемонстрируем сразу 96 сортов иностранной селекции.

Парад тюльпанов по традиции стартует в последней декаде марта и продлится до середины мая. Но эти сроки могут сдвинуться на 7-10 дней в летнюю или весеннюю сторону по воле погоды.