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20.02.2019 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Никитском ботаническом саду расцветут 100 тысяч тюльпанов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Никитский ботанический сад собирается поразить своих посетителей новым рекордом во время предстоящего в марте парада тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба НБС.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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На куртинах сада агрономы высадили 100 тысяч луковиц цветов, в то время как год назад во время выставки распустились 85 тысячи тюльпанов, а в 2016-м - 36 тысяч. Впрочем, руководство национального научного центра подчеркивает, что количество высаженных цветов - не самоцель. Главное - успехи селекционеров в увеличении сортового многообразия. С 1961 года ученые сада вывели сотни сортов с высокими декоративными качествами, устойчивые к погодным условиям юга России.

- Коллекция тюльпанов бережно собирается и хранится в Никитском саду с 1812 года, и мы имеем уникальную возможность продемонстрировать нашим гостям 247 великолепных сортов тюльпанов, - говорит директор НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. - Это действительно лучшие, современные и уже ставшие раритетными сорта мировой и отечественной селекции. Пять из них выведены селекционерами Никитского ботанического сада. Также мы впервые продемонстрируем сразу 96 сортов иностранной селекции.

Парад тюльпанов по традиции стартует в последней декаде марта и продлится до середины мая. Но эти сроки могут сдвинуться на 7-10 дней в летнюю или весеннюю сторону по воле погоды.

Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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