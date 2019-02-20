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20.02.2019 21:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Забавушка" идет в приют

Мамы, воспитывающие детей с проблемами развития, взяли шефство над детьми из коррекционного детского дома
Текст: Елена Мелихова
Фото: Тагир Раджавов
Российская газета - Неделя № 39(7797)
В Ростове-на-Дону мамы, воспитывающие детей с синдромом Дауна и аутизмом, взяли шефство над малышами из коррекционного детского дома с похожими диагнозами. "Мы мечтаем, чтобы у этих малышей когда-нибудь тоже появились семьи. И хотим доказать, что синдром Дауна и другие проблемы в развитии - это не повод оставлять ребенка в роддоме и отказываться от него", - единодушны ростовчанки.

"РГ" рассказывала о необычном фольклорном коллективе "Забавушка". Его участники - ребята с особенностями развития и их неунывающие мамы. Их всех объединила педагог, логопед-дефектолог, преподаватель кафедры коррекционной педагогики Южного Федерального университета Елена Климкина. Благодаря ее уникальной методике с использованием фольклора ребята с проблемами речи и развития начинают петь быстрее, чем говорить.

Осенью "Забавушка" стала лауреатом международного фестиваля инклюзивного творчества в Екатеринбурге. Но денег на дорогу у коллектива, о котором на тот момент мало кто знал, не было. За содействием руководитель безрезультатно обращалась к звездам эстрады и телевидения, к чиновникам. И когда до самого главного в их жизни концерта оставалось всего десять дней и надежда на исполнение желания почти иссякла, руку помощи необычным артистам, мечтавшим выйти на большую сцену на Урале, протянули читатели "РГ". В день выхода публикации удалось собрать деньги, которых хватило на авиабилеты для десяти человек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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А еще у "Забавушки" теперь есть спонсор. Многодетную маму, узнавшую историю коллектива, тронула эта история. Она не только перечислила крупную сумму, но и подарила артистам необходимые для выступлений микрофоны.

- Да, эти дети в силу генетических особенностей необычные. Но они такие же дети и отличаются особенностями развития - оно происходит медленнее. При должных занятиях многое поддается коррекции. Мы стараемся справиться с проблемами, и многое удается. Разумеется, благодаря таким заботливым родителям, которые целиком себя посвящают детям. Эти мамы - настоящие герои! - говорит Климкина, объединившая в своей работе два любимых дела в жизни: музыку и логопедию.

Сейчас в репертуаре "Забавушки" столько номеров, что их с легкостью хватает на часовой концерт. Ребята с радостью надевают костюмы и выходят на сцену. И это не просто песни, а костюмированные игровые номера, объединенные общим сюжетом, где активная роль отводится каждому участнику. А еще они вовлекают в действо зрителей.

Сегодня просто осталось такое понятие, как детский дом. Все детдома поменяли свое название на центры помощи детям. Согласно политике государства как таковые детские дома в скором будущем должны исчезнуть. На поддержку приемных семей выделяются немалые средства. Теперь люди не просто становятся приемными родителями. Им за это платят зарплату.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Так, согласно данным министерства образования Ростовской области, в замещающих семьях на данный момент проживают 9030 детей-сирот. В 2016 году в семьи переданы 1466 детей, в 2017-м - 1238, в 2018-м - 1145. Также ежегодно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, три года назад в центрах помощи детям находились 502 ребенка. Год спустя - 390.

По данным на 1 января 2019-го их осталось 308. За последние три года количество детдомов сократилось с 32 до 23. Девять детских домов закрылись, так как там не осталось детей. Теперь на их базе создаются детсады, в том числе направленные на помощь малообеспеченным категориям.

Но не стоит забывать и о другой стороне вопроса. Встречаются и единичные случаи возврата детей в госучреждения. В 2018 году в Ростовской области вернули 12 детей, в 2017-м - 19. Кто-то не справился с изменившимся поведением повзрослевшего приемного ребенка, кто-то не выдержал тягот, связанных с наличием у него заболеваний.

Именно для этого существуют школы приемных родителей, в которых кандидаты в родители проходят серьезную подготовку. Центр помощи детям № 4, куда приехала с подарками и концертом "Забавушка", коррекционный. Там находятся малыши от трех до восьми лет. Он рассчитан на 28 воспитанников, но сейчас в нем проживают девять ребят, восемь мальчиков и одна девочка. Среди них есть и малыши с похожими проблемами, как и у артистов "Забавушки". Может, поэтому им так легко оказалось найти общий язык? Все вместе детишки пустились в веселый хоровод, став активными участниками удивительного театрализованного представления.

- У наших детей есть все и зачастую даже больше, чем им могли бы дать в биологических семьях. Но у них нет одного - любящей семьи и заботливой мамы. Этого не заменит ни один, даже самый лучший детдом, - говорит директор центра помощи детям №4 Наталья Гривнак.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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От потенциальных усыновителей не скрывают ни истории появления детей на свет, ни их диагнозов, ни того, с какими проблемами они могут столкнуться в будущем. Сюда поступают дети с ограниченными возможностями здоровья по показаниям и после прохождения медико-психолого-педагогической комиссии. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа развития. "Забавушка" на своем примере показывает то, что диагноз ребенка - это не приговор.

А мамы у особенных детей - особенные! Одна из них, Татьяна Логинова, уверена: ни в коем случае нельзя отказываться от больного ребенка.

- Нет ни одной проблемы, с которой невозможно справиться. О диагнозе дочери я узнала, когда ей был месяц, и ни на секунду не задумалась о том, чтобы ее бросить. Напротив, это дало мне силы жить дальше. Я не могу позволить себе унывать, я осваиваю новые горизонты, у меня вместе с Софьей появилось хобби - я вяжу игрушки, которые дочери очень нравятся, мы занимаемся в "Забавушке", поем и танцуем, а еще я прошла переобучение и стала дефектологом, а также организовала ансамбль ложкарей для особенных детей.

- Наши дети делают нас счастливыми! - говорит Елена Хаспекян, мама артистки Валентины. - Мы в сотни раз больше радуемся каждому новому достижению ребенка, чем родители здоровых детей.

Кстати

Ваня ищет семью

Шестилетний Ваня - один из таких ребят. Семьи у него никогда не было. В графах "мать" и "отец" в его свидетельстве о рождении прочерки.

- Это чудесный, светлый, добрый, бесхитростный, ласковый ребенок. Ванечку мы все очень любим. У него, как и у остальных наших воспитанников, есть индивидуальная программа. Когда он к нам поступил в четыре года, ел только перетертую пищу. Сейчас он отлично жует и владеет ложкой. Это очень артистичный мальчик. Он уже разговаривает, любит танцевать и обожает, когда ему читают сказки. А еще он очень послушный: с радостью помогает воспитателям убирать игрушки, - говорят о нем педагоги.

Если ничего не изменится, Ванечка до восьми лет будет находиться в этом учреждении. Потом его переведут в специализированный интернат.

- Нам очень хотелось бы, чтобы от нас он переехал в семью, а не в другое учреждение. Если найдутся люди, готовые стать ему родителями, мы будем давать все консультации по его воспитанию и развитию.

Если вы хотите взять свою семью Ванечку, по всем вопросам обращайтесь в органы опеки Октябрьского района Ростова-на-Дону. Тел.: 8 (863) 2-455-869.

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