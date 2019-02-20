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20.02.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе локализовали пожар на заводе пластмасс

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Силами МЧС ликвидирован крупный пожар на Симферопольском заводе пластмасс, который в течение нескольких часов полыхал на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Под Красноярском при пожаре погибли мужчина и ребенок

Черные клубы дыма окутали город из-за того, что в неэксплуатируемом подвале предприятия горели нефтепродукты - мазут, который использовался для работы станков. Оперативный штуб, развернутый на производственной площадке, принял решение тушить огонь пеной с двух сторон - через вентиляционный канал и боковой вход в подвал. Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось работать в специальных аппаратах для защиты органов дыхания.

Всего в тушении пожара были задействованы более 50 человек и 12 единиц техники. Движение автомобилей на близлежащем участке дороге на улице Трансформаторной  было остановлено. К 14 часам 35 минут пожар был локализован.

- Причины пожара выяснят эксперты, - отметили в МЧС. - В радиусе 200-300 метров от очага пожара произведены замеры на предмет наличия опасных веществ в воздухе. Но превышения ПДК не выявлено.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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