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20.02.2019 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи врачи вылечили пациентку с переломом шейного позвонка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани нейрохирурги городской больницы № 4 в Сочи провели уникальную операцию, восстановив женщине сломанную шею, сообщили в минздраве региона.

Фото: iStock
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Пациентка обратилась к медикам после того, как неудачно упала, ударилась головой и у нее возникли боли в шее. Магниторезонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника показала, что у женщины перелом второго позвонка со смещением. Нейрохирургам требовалось вправить сместившийся отломок и установить винты, которые бы скрепили его с позвонком.

- Чтобы сохранить подвижность шеи, медики решили выполнить операцию через разрез не на задней, а на передней поверхности шеи, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Эта методика называется трансдентальный остеосинтез компримирующими винтами. В данном случае для фиксации перелома тоже используются штифты, но у пациента остается полный объем движений (он может поворачивать головой влево, вправо, вверх и вниз), при этом боли проходят.

Несмотря на всю сложность подобной операции, она продлилась недолго - всего час. После хирургического лечения пациентка пошла на поправку, у нее восстановились движения шеи и исчезли боли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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