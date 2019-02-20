В Сочи врачи вылечили пациентку с переломом шейного позвонка

На Кубани нейрохирурги городской больницы № 4 в Сочи провели уникальную операцию, восстановив женщине сломанную шею, сообщили в минздраве региона.

Пациентка обратилась к медикам после того, как неудачно упала, ударилась головой и у нее возникли боли в шее. Магниторезонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника показала, что у женщины перелом второго позвонка со смещением. Нейрохирургам требовалось вправить сместившийся отломок и установить винты, которые бы скрепили его с позвонком.

- Чтобы сохранить подвижность шеи, медики решили выполнить операцию через разрез не на задней, а на передней поверхности шеи, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Эта методика называется трансдентальный остеосинтез компримирующими винтами. В данном случае для фиксации перелома тоже используются штифты, но у пациента остается полный объем движений (он может поворачивать головой влево, вправо, вверх и вниз), при этом боли проходят.

Несмотря на всю сложность подобной операции, она продлилась недолго - всего час. После хирургического лечения пациентка пошла на поправку, у нее восстановились движения шеи и исчезли боли.