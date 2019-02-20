В Туапсе полицейский похитил служебный катер

Временно исполняющего обязанности начальника тыла отдела МВД РФ по Туапсинскому району заподозрили в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в результате которого был похищен служебный катер.

- В конце прошлого года подозреваемый похитил служебный катер "Стриж - 4", сообщив своему руководству о якобы смытии катера с территории гаражно-лодочного кооператива во время наводнения. Причем он еще и создавал видимость поиска судна, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В результате правоохранитель причинил ущерб полиции на сумму более 730 тысяч рублей.

Тем временем, по данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в отношении полицейского была проведена служебная проверка. Мужчину уволили "за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции".