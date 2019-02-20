Военные избавят жителей Судака от жажды

На выручку крымчанам снова пришли специалисты трубопроводных войск. На сей раз - из Южного военного округа. По решению министра обороны Серея Шойгу, они сейчас прокладывают магистральную линию, которая обеспечит водой жителей Судака.

Реализацию этого проекта курирует замглавы ведомства Дмитрий Булгаков. Он утвердил план строительства водовода, после чего в юго-восточную часть полуострова были переброшены необходимые силы и средства. Военные оперативно разбили в Крыму полевой лагерь и приступили к работе. По данным Минобороны, уже смонтировано и уложено в землю 5 километров магистрального трубопровода. А общая протяженность водной линии составит около 14 км. Специалисты говорят, что до конца марта, когда проект должен быть полностью завершен, будет "стыковано" более 2,3 тыс. труб. Через них вода станет непрерывно поступать в Судакский городской округ.

Напомним, что пять лет назад, когда Украина фактически перекрыла доступ живительной влаги на полуостров, военные развернули в Крыму 48 линий магистрального трубопровода общей протяженностью 372 километра. Эти "ветки" пошли по двум направлениям - от Просторненского и Нежинского водозаборов к точкам сброса воды в Северо - Крымский канал. Для выполнения технических работ Минобороны тогда задействовало трубопроводные батальоны отдельных бригад материально-технического обеспечения Западного и Восточного военных округов.