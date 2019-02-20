21 февраля начинается показ исторической драмы "Тобол", снятой по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Мировая премьера состоялась в минувшие выходные в Тюмени и Тобольске с участием создателей ленты, ведущих актеров. 19 февраля "Тобол" представили в столичном "Октябре", затем - в Санкт-Петербурге. 22 февраля презентация ожидается в екатеринбургском Доме кино, 23 - в Ноябрьске и Берлине, 24 - в Сургуте.

Съемки проходили преимущественно в Тобольске и его окрестностях, а также в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Минкультуры, финансовом участии Фонда кино, правительства Тюменской области, нефтедобывающей и нефтехимической компаний. Режиссер Игорь Зайцев, оператор Юрий Коробейников, генеральные продюсеры Олег Урушев и Эдуард Илоян. После проката полнометражного фильма "Первый канал" покажет многосерийную версию "Тобола".

Его действие происходит в начале XVIII века. Молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по указу царя прибывает в столицу Сибири Тобольск. Здесь встречает свою любовь - Машу, дочь легендарного картографа, архитектора, строителя и энциклопедиста Семена Ремезова. Иван и другие главные герои фильма, в числе которых плененный под Полтавой шведский офицер Йохан, отправляются в экспедицию полковника Бухгольца (1714-1716 гг.) для поиска золотых месторождений. Основанную полковником Ямышевскую крепость на Иртыше (территория нынешнего Казахстана) осаждают джунгары из монгольских степей... Сюжет "Тобола", соответствующий жанру истерна, весьма динамичный, около трети экранного времени занимают батальные сцены.

Изначальный сценарий написал Алексей Иванов. Однако затем он демонстративно отказался от авторства, поскольку посчитал неприемлемым то, что из него сделала режиссерская группа, - "упрощенный до примитива".

Олег Урушев, продюсер: "Посмотрел - взялся за книгу"

Как-то вы сказали: чтобы окупить фильм, сборы от проката должны составить около двух миллиардов рублей. То есть "Тобол" можно поставить в список самых дорогих отечественных лент?

Олег Урушев: Заблуждаетесь. Бюджет "Тобола" - 490 миллионов рублей. Для столь масштабной работы - скромная сумма. К примеру, историческая лента "Викинг" обошлась в миллиард с четвертью. Почему желанная (и вместе с тем, увы, недостижимая) планка - два миллиарда? Около половины сборов забирают кинотеатры, еще процентов 15 - прокатчики. Историческое кино, за редчайшим исключением, не окупается. Все, кто вкладывал деньги в проект, знали об этом.

Одна из наших задач - привлечь внимание к петровской эпохе через призму освоения Сибири, внимание к Тобольску и тобольскому краю. И таким образом увеличить поток туристов. Экс-столица губернии, в сохранение культурно-архитектурного наследия которой региональное правительство вложило солидные капиталы, заслуживает ничуть не меньшего внимания, чем города Золотого кольца. Созданные для съемок декорации дополнили богатое музейное пространство. Тот же "Посад сибирских старожилов" - тщательно воссозданный фрагмент деревянных построек Тобольска XVIII века.

Олег Александрович, на ваш взгляд, фильм получился?

Олег Урушев: Вполне. Ну вы же понимаете, что нет предела совершенству, всегда хочется лучшего. Жаль, что часть сметных расходов ушла на преодоление непредвиденных обстоятельств, каковым стала, к примеру, наступившая чрезвычайно рано весна 2017 года: съемочная площадка "поплыла", пришлось завозить снег с окрестностей, закупать искусственный. Больше предполагаемых оказались траты на авиаперевозки. Лучше бы, думаешь, эти деньги пустить на дополнительную работу с компьютерной графикой. Она, впрочем, на весьма высоком уровне.

У "Тобола" немало достоинств, изюминок. Среди них уникальная для мирового кино экшен-сцена с дуэлью на пушках. Главное же, что доставляет гордость, - ансамбль актеров, показавших высочайший класс искусства перевоплощения. На мой взгляд, лучший кинематографический Петр I - наш. Это заслуга Дмитрия Дюжева. Дмитрий Назаров блестяще сыграл роль Семена Ремезова - сибирского Леонардо да Винчи. Князя Гагарина, первого тобольского губернатора, на очень достойном уровне представил Евгений Дятлов. А как порадовали молодые артисты! Девушкам не зазорно влюбиться в Петьку Ремезова в исполнении Павла Табакова. Оцените любовную линию чудесного дуэта - главных героев Ильи Маланина и Юлии Макаровой. Они доказывают, что в жизни всегда есть место подвигу. Фильм, кстати, хорош для семейного просмотра. Он сближает, сплачивает.

Насколько понимаю, с Алексеем Ивановым мировую заключили?

Олег Урушев: О какой мировой вы говорите? С почтением относился и отношусь к Алексею, причисляю его к гениальным русским писателям. Да, возникли творческие разногласия, касающиеся киноизложения. Ничего необычного в этом нет. Иванов - романист. У драматургии свои законы, у кинобизнеса - свои требования. Вместе с тем фильм только усиливает интерес к объемному многоплановому роману. К премьере он переиздан солидным тиражом в кинообложке. Посмотрел - взялся за книгу. Мы сообщили именитому прозаику, что рады видеть его на всех премьерных презентациях. Или на любой из них.

Александр Новопашин, советник губернатора Тюменской области: "Это народный проект"

- До "Тобола" так думал об актерской профессии: она, конечно, интересная, но не требующая особого физического напряжения. В корне пересмотрел свое отношение к ней, когда воочию увидел труд актеров. Скажем, в лютый мороз и на ветру им приходилось делать до десяти и более трудоемких дублей - легко одетыми, согласно сценарию. Некоторые эпизоды во время съемок произвели неизгладимое впечатление. К примеру, проход каторжников в кандалах по Красной площади Тобольска. Один из них увидел Угличский колокол, остановился: "Братцы, так он такой же каторжник, как мы". Бухнулся перед безъязыким колоколом на колени, а следом за ним - все остальные.

В кинопроекте было занято огромное количество жителей Тобольска, других городов и поселков. Снимались в массовых сценах, часами стойко выдерживая зимний холод, летний зной. Мастера изготовили множество предметов быта, утвари петровской эпохи, лодки, судна, телеги, воссоздали уголок старого Тобольска. Поистине народный проект. Поручение губернатора содействовать его реализации выполнял с удовольствием.

Дословно

Петр Зеленов, режиссер монтажа, обладатель трех "Золотых орлов" (за фильмы "Движение вверх", "Легенда 17", "Вий"):

- Такого масштаба картина в моей практике, честно говоря, впервые. Поклон режиссеру Игорю Зайцеву - было из чего делать. Удовольствие работать с материалом, когда замечательный актерский состав. А какие потрясающие декорации! Я горд этой работой.

Дмитрий Назаров, народный артист РФ:

- Съемки были тяжелыми, изнурительными. Много времени отнимала дорога: после спектакля мчишься в Шереметьево, прилетаешь в Тюмень, еще три часа добираешься до Тобольска, и в тот же день - обратно. У нас была точно такая же обувь, как у тоболяков XVIII века. Через час начинали "отваливаться", неметь пальцы… Вместе с тем было сочно, интересно, смачно. Мы многое познали. Вот я ничего не знал раньше о Семене Ремезове. А теперь понимаю, что этот человек значит для Сибири.

Алексей Иванов, автор романа в двух книгах "Тобол. Много званых", "Тобол. Мало избранных":

- Читатели много раз писали о том, как отправляются в Тобольск, воодушевленные моим романом и книгой "Дебри". Мне приятно, что и сам я оставил в Тобольске след: усадьба Ремезова построена по моему эскизу. Я полюбил Сибирь за мощь, простор и предприимчивость и уверен: читатели разделят со мной восхищение Сибирью и сибиряками. Хорошо, что власти Тюменской области понимают значение культуры для продвижения территории.

Справка "РГ"

Олег Урушев создал и долгие годы возглавлял независимую телекомпанию "СургутИнформ-ТВ", был гендиректором телерадиокомпании "Югра". Продюсер международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", многих игровых фильмов. В их числе четырехсерийный "Золото Югры", многократно демонстрировавшийся ведущими федеральными телеканалами, полнометражный "Franz + Polina", снятый по повести Алеся Адамовича и удостоенный призов на 13 зарубежных и отечественных кинофестивалях.

Кстати

На минувшей неделе звание почетного работника культуры Тюменской области присвоено писателю Алексею Иванову, продюсеру Олегу Урушеву, актерам Евгению Дятлову, Дмитрию Дюжеву, Дмитрию Назарову, актрисе Ольге Васильевой, а также гендиректору тюменского музейно-просветительского объединения Светлане Сидоровой. Благодарности за значительный вклад в развитие культуры и искусства региона удостоены актеры Илья Маланин, Павел Табаков, Агата Муцениеце, Юлия Макарова, исполнительный продюсер Лариса Коркишко и тюменский мастер резьбы по дереву Святослав Шитов.