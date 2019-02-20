Иногда очень полезно посмотреть на себя и на мир глазами другого человека. А если тот не видит? Как воспринимают привычные вещи незрячие люди? Правда ли, что у них слух, осязание и обоняние острее, чем у зрячих?

Оторваны от мира

Чтобы понять это, мы отправились в "Галерею в темноте". Необычная интерактивная площадка появилась в Екатеринбурге год назад. Приезжаем в назначенное время, на входе нас встречает улыбчивый гид Юлия Дик в темных очках. Администратор быстро объясняет правила: сумки оставляем в камере хранения - руки должны быть свободны. В шкафчики отправляются и смартфоны, часы, брелоки и другие мелочи со светодиодами или дисплеями: в кромешной тьме зрачки расширяются, и любой проблеск заметен.

Состав нашей группы разношерстный: вот солидный молодой мужчина, он недавно развелся и ищет интеллектуальных развлечений; двух девушек-архитекторов в галерею привели профессиональные интересы - они интересуются, как лучше организовать доступную среду. Я, признаться, затеяла эксперимент ради дочери: поколение 11-12-летних повально увлечено гаджетами. Разговоры про опасность для глаз воспринимаются как родительское брюзжание, поэтому и было решено от теории перейти к практике.

По сути, "Галерея в темноте" - это четыре комнаты, каждая имитирует обычную квартиру, рынок, бар и отдых на природе. Юлия выстраивает нас паровозиком: левую руку положить на плечо соседа, правую выставить в сторону - так безопаснее обходить дверные косяки. Последний человек, заходящий в локацию, подает сигнал голосом, после этого все могут расходиться. Дальше каждый передвигается самостоятельно: кто-то изучает периметр "спиной по стеночке", кто-то цепляется за руку партнера. Ершистый подросток вдруг начинает обниматься: "Мама, пойдем отсюда". Пространство кажется очень тесным, мы постоянно натыкаемся друг на друга, на предметы, спрашиваем: "Кто это?". Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что на самом деле "каморка" занимает 26 квадратных метров. В зрячей жизни такое помещение кажется просторным, потому что мы лавируем между предметами.

Через 15 минут осваиваемся. Настолько, что оставшуюся часть экскурсии дочка бродит сама по себе. На ощупь мир совсем другой. Что-то опознается быстро и легко, например диван или массажная кушетка, а вот в каком углу негромко работает телевизор с тифлокомментарием, мы поняли не сразу. Некоторые предметы открываются с неожиданной стороны. Например, если быстро-быстро перемешивать пластмассовые шарики в "сухом бассейне", они начнут светиться. Но организаторы просили не раскрывать всех секретов галереи.

Откровенно обо всем

Строго говоря, экскурсией это сложно назвать, скорее, разговор по душам: Юлия дает задания (например, догадаться, сколько человек живет в квартире и какого пола, какой фруктовый сок она налила вам в стакан, и т. п.) и просто рассказывает о своей жизни. Девушка ослепла уже будучи взрослой, после аварии, поэтому хорошо помнит, как что выглядит. А вот незрячим с рождения труднее представить те или иные предметы или явления, слишком они абстрактные.

Нас предупредили, что гиду можно задавать любые вопросы, даже очень личные и смешные. Например, что делают слепые люди, когда сталкиваются друг с другом в узком коридоре, или как наливают в кружку горячий чай.

- Как и зрячие, говорим: "Смотри, куда идешь!" - шутит Юлия. - Чтобы не обжечься чаем, я поначалу окунала в кружку кончик мизинца, но потом по реакции гостей поняла: им это не очень приятно.

Пару раз ловлю себя на том, что боюсь произнести слово "слепой", заменяю на "незрячий", "невидящий", словно этим можно обидеть. Но по лицу Юлии замечаю: никакой неловкости она не испытывает.

Из темной части галереи сразу выходить на свет нельзя, глаза должны привыкнуть, поэтому мы стоим в "тамбуре" и откровенничаем.

- Зрение потеряла не сразу, в течение года после травмы, - рассказывает Юля. - Думала: ну все, мама будет работать, а я домом заниматься. У слепых ведь вариантов немного: либо массажистом, либо картонные коробки клеить. А получается, сейчас у меня жизнь более насыщенная, чем до: я гид, много общаюсь с интересными людьми, слушаю аудиокниги, даже стала "Мисс цивилизация Урал" (конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. - Прим. ред.).

Буквы наоборот

Выходим на свет - впереди мастер-класс по шрифту Брайля. И тут мой мозг снова начинает бастовать: оказывается, читаются эти выпуклые точки слева направо, а пишутся в обратном порядке, причем в зеркальном отражении! На элементарное "мама" уходит целая минута, а слепые пишут за это время 15-20 слов.

Чтобы строчки не разбегались, бумагу закладывают в специальные дощечки с ячейками, точки накалывают грифелем. Размер букв всегда одинаков - примерно один квадратный сантиметр - именно такую площадь можно одновременно накрыть подушечкой пальца. Между прочим, информационные таблички для слепых в городском транспорте написаны неверно, сообщают нам: буквы больше по размеру, начало предложения не выделено. Штрифтом Брайля пишут на плотной бумаге, выпуклые точки не дают страницам полностью соприкасаться, поэтому книги для слепых гораздо толще, чем обычные. И объемнее, например, словарь Ожегова на азбуке Брайля займет 33 тома.

К слову, владеют ею не все незрячие, а только те, кто обучался в спецшколах. Наш экскурсовод прекрасно обходится без Брайля: современные компьютеры и смартфоны оснащены специальными "говорящими" приложениями, аудиоподсказками. Можно ничем не отличаться от зрячих пользователей, в соцсетях общаться. Юлия тут же демонстрирует на своем телефоне: каждый клик сопровождает писклявый голос. Обычного человека такой звук весьма раздражает, а слепые привыкли.

Ищи мужа по запаху

- Идея проекта, который приносил бы пользу обществу, пришла в голову моей подруге Оксане Александровой два года назад, когда она побывала в аналогичной галерее в Москве, - рассказывает Александра Рубцова, одна из основательниц интерактивной площадки. - Мы принимаем на работу только людей с инвалидностью по зрению.

Всего в галерее трудятся 15 гидов, а претендентов на эту должность было около 70.

Александра по профессии психолог-дефектолог, после вуза работала с особыми детишками. Но галерея задумана не для слепых, а для зрячих, подчеркивает девушка, хотя, бывает, приходят семьи, где родители видят, а дети нет. Ребята очень рады поменяться местами с мамами и папами.

- Мы за то, чтобы люди осознали: здоровье нужно беречь. Чтобы узнали себя глубже, оценили свои внутренние ресурсы во время экскурсии, когда нет визуального восприятия, которое помогает нам получать 80 процентов информации, - поясняет Александра. - При сегодняшнем ритме многое происходит на ходу: еда, творчество, встречи с любимыми. От этого чувства теряют остроту. Уникальные условия разбудят креативность. Кроме того, темнота помогает справиться с комплексами, оторваться психологически от "стены" надежности, комфорта, выйти из привычных социальных рамок.

Помимо экскурсий, в темноте проходят поэтические вечера, концерты, романтические свидания, квесты, уроки живописи и даже кулинарные мастер-классы. По мысли организаторов, все это сближает людей и делает добрее. Были случаи, когда после "свидания вслепую" пары действительно начинали встречаться. Конечно, это не служба знакомств, но в полной темноте осязание обостряется, даже от случайного прикосновения мурашки бегут по коже. Усиливается и обоняние - проверено на мастер-классе по составлению индивидуального аромата.

Знаете ли вы, что:

• в России, по официальным данным, 270 тысяч незрячих;

• предшественником азбуки Брайля был унциал, разработанный капитаном артиллерии Шарлем Барбье, чтобы французские солдаты ночью могли читать приказы. Но этот шрифт оказался очень сложным для запоминания. Луи Брайль, изучив систему, понял, в чем ее главный недостаток: каждый символ кодировался 12 точками. Он уменьшил количество до шести, и систему рельефной печати стали использовать слепые во всем мире;

• на радиальных линиях Московского метро при движении к центру станции объявляет мужской голос, а от центра - женский. На кольцевой мужчины озвучивают движение по часовой стрелке, женщины - в обратную сторону. Это сделано для того, чтобы слепые могли ориентироваться в подземке;

• незрячие способны видеть сны, точнее, ощущать их: 18 процентов чувствуют вкус, 30 - запах, 70 процентов осязают что-то, 86 - слышат разнообразные звуки;

• некоторые незрячие могут освоить эхолокацию: с помощью стука тростью, топанья ногой или щелканья языком они определяют расстояние до предмета и даже движется ли он.