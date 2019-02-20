Можно ли прошедший в Екатеринбурге форум пап считать Днем отца

Это движение никто специально не создавал. На первый взгляд оно возникло спонтанно: из простого желания отцов сделать жизнь своих детей, семьи и окружающего мира интересной, активной и безопасной. Объединительные идеи витали в регионах последние пять лет. То в Якутии, то на Дону, то на Урале возникали сообщества активных пап. И, чтобы не "вариться в собственном соку", в прошлом году был создан всероссийский Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ. На масштабный форум представители движения собрались впервые. Более 350 делегатов из 80 регионов страны съехались в Екатеринбург для обмена опытом.

- Движение уже охватило всю страну, и силу его мы увидели, когда стартовала акция "Безопасное детство". Положительный пример отцов нужен подрастающему поколению, чтобы видеть пример реальных, неравнодушных людей, всегда готовых прийти на помощь, - подчеркнула, открывая форум, Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Отцы - это тихая сила, на которую можно положиться", - кратко охарактеризовал растущее движение один из участников форума. Не случайно на съезд приехали не только представители власти - Государственной Думы и Федерального Собрания, но и прославленные на весь мир земляки.

- Здесь собрались лучшие из лучших. Просто зал не вместил всех достойных отцов, у которых можно перенимать опыт. Учиться и учить - вот зачем я сюда приехал, - сказал корреспонденту "РГ" Сергей Бурлаков, обладатель уникального титула "Человек Планеты".

Этого звания Сергей, ставший после автомобильной аварии инвалидом, удостоился за активное отношение к жизни и упорство в преодолении всех препятствий. Не имея рук и ног, Бурлаков сумел выиграть Нью-Йоркский марафон, получить черный пояс по карате и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

К движению отцов Сергей присоединился исключительно из-за схожести жизненной позиции. "С верой в Бога - все в твоих руках", - не устает повторять ученикам рекордсмен. Несмотря на то что Бурлаков - человек публичный и очень общительный, о своей семье он предпочитает не рассказывать. Все-таки личное - это ближе к душе, чем к цели.

Многие в движение отцов пришли благодаря женщинам

- Не было бы отцов сильных, если бы не было любимых женщин, которые помогают нам быть сильными, - признался нам Сергей. - У меня такое ощущение, что мы с женой вместе всю жизнь. Ее зовут Валерия Валерьевна. Как я ее называю - лучший ЛОР-врач Юга России. Я не люблю слов "жена", "супруга", поэтому она - просто любимая женщина.

Младший сын, Дмитрий Бурлаков, приехал на форум вместе с отцом. Считает, что и ему тоже пора перенимать опыт и формировать жизненную стратегию.

Любопытно, что многие участники форума признались: пришли в объединение отцов благодаря женщинам. И это не красивые слова в канун весны. Скорее - признание проблем, существующих в обществе. Так, Евгений Бережных, руководитель совета отцов Урала, пришел в движение после многолетних бесед с… женщинами, решившими сделать аборт. Евгений возглавляет на Урале "Фонд защиты нерожденных детей".

- Вот встречаюсь я с ними. Гляжу глаза в глаза, и каждая вторая признается, что не будет рожать, потому что у ребенка нет отца, а у нее нет надежной опоры, мужа. Долго приходится убеждать: речь идет о жизни человека и аборт это не выход, а убийство. Но в душе-то я понимаю: семья без отца - неполная, где сложно поднять и воспитать ребенка, - рассказал корреспонденту "РГ" Евгений.

С этой убежденностью, что роль отца необходимо озвучивать в обществе, а молодых людей с младенчества готовить к роли главы семьи, Евгений и пришел в совет. По профессии он фотодокументалист. Все задумки реализует вместе с женой Мариной. Они настолько едины в своих взглядах, что коллеги называют семью "Берегами" (от фамилии - Бережных). Идеологию движения "берег" Марина поддерживает настолько, что сама готова если не вступить в ряды, то участвовать в акциях, в частности "Отцовский патруль". Свой сын давно уже вырос, а желание наставлять молодежь живо и не дает семье покоя. Евгений уверен, что на цепочке "дети - отец" останавливаться не стоит. Миссия отцов - помогать всем, кто попал в трудную ситуацию, почти как богатыри из популярных мультфильмов.

- Недавно к нам, в совет отцов, обратился житель города Заречного. Он с семьей приехал из Казахстана, рассчитывал обжиться на новой земле. Но из-за бюрократических проволочек не успел оформить документы. И его в ближайший месяц должны были выдворить из страны. Куда ни обращался - впустую. Мы подключились, организовали юридическую помощь, вплоть до защиты в суде, и спасли семью! - рассказал об одном из добрых дел уральских "отцов" Евгений Бережных.

А вот у новобранца, отца троих детей Романа Савенко, эффектных примеров помощи пока немного. Разве что на днях отстоял на улице города подвыпившего пожилого человека, которого два подростка забивали ногами. Хулиганов прогнал, мужчину доставил домой. Сейчас Роман готовится стать активным участником акции "Отцовский патруль".

- За прошлый год патруль по стране выявил более 42 тысяч нарушений. Это и безнадзорные подростки, и опасные детские площадки. У нас в Екатеринбурге пока папы в рейды не вышли, но я уже знаю, где необходимо навести порядок, - пояснил Роман и добавил: - Понятно, что не в ущерб семье. У нас две дочки-школьницы и двухлетний мальчик подрастают. Они тоже должны знать в деле реального папу.

Так получилось, почти все, с кем мы встретились на форуме, - многодетные отцы. "Отечество - это страна отцов, - эмоционально заметил как-то многодетный отец актер Иван Охлобыстин. - Это наша страна, и только нам устанавливать в ней порядок". У Сергея Майорова из Новосибирска - трое детей: две дочки и сын, названный в честь папы Сергеем. Майоров приехал поделиться опытом организации спортивной работы для подростков. В частности, уникальным проектом "Спартанское движение", который объединяет патриотизм и активный образ жизни.

С трибуны форума только однажды с сожалением упомянули, что "не дали нам своего праздника": осенью прошлого года Госдума отказала в учреждении федерального праздника "День отца". Инициатива признания заслуг главы семьи гуляет по регионам почти пятилетку. И автопробеги в поддержку "красного дня календаря" устраивали, и подписи собирали. Более того, за это время в двух десятках регионов местные власти учредили свой "День отца". Но, как говорится, масштаб не тот.

- Такие праздники нужны! Мы как областной совет отцов неформально проводим день отца. Например, в прошлом году я сам принимал участие в спортивных соревнованиях для отцов и детей. Также в Новосибирской области учредили знак отличия для отцов, - высказал нам свою позицию патриот Сергей Майоров.

Собравшиеся на форуме единомышленники коллегу однозначно поддержали. Но шуметь и обижаться по этому поводу (у матерей же есть свой официальный праздник!) папы не намерены. У реальных отцов других хлопот хватает.

Цитата

Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

- Отец должен быть таким, каким он нужен ребенку. В разных семьях роль эта складывается по-разному. В семье моих родителей мой папа играл немного другую роль, чем сейчас в моей - мой муж. Обычно мама - это пожалеть, погладить, поговорить по душам, приголубить, накормить, одеть, причесать, а папа - это защита. Папа - это строгие, четкие, понятные задачи, приоритеты, которые строятся в семье. И очень здорово, когда сын говорит, что, когда вырастет, станет папой.

Евгений Бережных пришел в движение отцов, чтобы помочь решать проблемы попавших в беду людей.

