Ленинский районный суд Екатеринбурга перенес слушания по делу школьно-базовой столовой (ШБС) на 27 февраля: ответчик еще знакомится с материалами. Представители муниципального предприятия признают, что в их работе были нарушения, но считают, что ликвидация юрлица, на чем настаивает Роспотребнадзор, - крайняя мера. При этом МУП продолжает оказывать услуги и даже участвует в конкурсах.

Приписки и обвесы

Как пояснили "РГ" в свердловском управлении Роспотребнадзора, поводом для иска стало неоднократное нарушение санитарного законодательства.

- В 2018 году обследовано 20 школьных пищеблоков, обслуживаемых МУПом. За выявленные нарушения наложено 34 штрафа на сумму 405,5 тысячи рублей. ШБС должна была устранить причины правонарушений и разработать программу предотвращения вреда. Но в установленный срок этого не сделали, - рассказал замруководителя управления Илья Власов.

В школьных столовых контролеры обнаружили продукты с истекшим сроком годности, а то и вообще без документов, подтверждающих их качество и безопасность, подгнившие яблоки, свеклу и лук. При замерах массы готовых блюд выяснилось, что она не соответствует указанной в меню. Например, куриное филе с сыром оказалось меньше на 20 граммов, порция гречневой каши - на 50. Если умножить эти цифры на количество школьников, получится неплохой приварок столовским работникам. Добавьте к этому тарелки со сколами, разделочные доски с трещинами, нарушения при санобработке оборудования и мытье посуды, отсутствие контроля за личной гигиеной сотрудников, и картина будет более полной.

Помимо всего этого на предприятии нарушали законодательство о закупках. Так, проверка, которую провели прокуратура, УФАС, ФСБ и региональный минфин, показала, что размещенные в единой информационной системе сведения об объемах и стоимости закупаемого сливочного масла, мяса птицы, рыбы, говядины не соответствовали действительности. В ряде случаев изменены объемы и сорта продукции, стоимость же завышена по сравнению со среднерыночной порой в сотни раз (до 290 процентов). В платежках отсутствуют ссылки на договоры и партии товара, поэтому невозможно установить, оплатил ли их заказчик. Зато он зачем-то исправно перечислял деньги за приготовление пищи и уборку столов… во время каникул.

Репутация контракту не мешает

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Информацию по нему СКР пока не разглашает. Директор МУПа Денис Мардарьев уволился, семерых школьных завпроизводством оштрафовали.

Не правда ли, достаточно, чтобы "похоронить" любую коммерческую компанию? Но вот парадокс: ШБС не только продолжает работать, она участвует в торгах и выигрывает! Так, в декабре МУП победил в конкурсе на организацию питания в 2019 году в семи школах Ленинского района Екатеринбурга и заключил контракт на 53,65 миллиона рублей.

Почему компании с подмоченной репутацией в принципе допускаются к конкурсным процедурам?

- В случае ненадлежащего исполнения муниципального контракта его можно расторгнуть досрочно, но инициировать эту процедуру должен заказчик. Именно он направляет свое решение поставщику и нам для включения исполнителя в реестр недобросовестных. Рассматривая подобные обращения, мы учитываем наличие вины, т.е. противоправных действий со стороны поставщика, - пояснил руководитель регионального управления ФАС Дмитрий Шалабодов. - Что касается ШБС, пока это юрлицо не внесено в реестр, мы не имеем права ограничивать его участие в торгах. Как оно исполняет свои обязанности, должны отслеживать Роспотребнадзор и заказчик.

Практически то же самое нам сказали в горадминистрации:

- Запретить участвовать в торгах по 44-ФЗ мы не можем. Нарушения, которые фиксируются, надо устранять, но закрывать доступ на рынок все же неправильно, - говорит руководитель комитета по товарному рынку Елена Чернышева. - Если бы школы были не муниципальными бюджетными учреждениями, а автономными, они имели бы право выбирать оператора питания без конкурса, а у бюджетных есть только 44-ФЗ.

Лакомые лоты

Поскольку я не только журналист, но и мама, с ситуацией вокруг МУПа знакома изнутри. В школе, где учится моя дочь, тоже была проверка. Родителей уверяли: ничего серьезного, все замечания уже устранены, школа намеревается продолжать сотрудничать с МУПом. И он мог бы работать, если бы комиссия УФАС не отменила результаты торгов по жалобе другого участника: выяснилось, что на момент подведения итогов на нее было наложено административное наказание.

Замкнутый круг: муниципалитет в лице директоров школ объявляет конкурсы, и он же является учредителем ШБС, то есть заинтересован в том, чтобы МУПы выигрывали, хотя антимонопольная служба давно не скрывает, что в конкурентных отраслях унитарные предприятия экономически неэффективны, их преимущество обеспечивается лишь административным ресурсом. В том же декабрьском конкурсе участвовало одно ООО и целых три МУПа. Потому что лот лакомый: сразу семь школ, почти в каждой свыше тысячи детей, соответственно контракт исчисляется миллионами. Вряд ли директора школ, входившие в конкурсную комиссию, не знали скандальную историю - она прогремела на весь город.

В любом коммерческом заведении понимают, что клиент голосует рублем. В данном случае клиентами выступают родители, но почему-то их мнение не учитывается при заключении контрактов

В чем причина такой "верности" постоянному поставщику? Бизнесмены (побоявшиеся, впрочем, упоминания своих имен в газете) кивают на чиновников: мол, контракты много лет писали для "своих", выиграть чужаку было практически невозможно. В тучные годы та же ШБС кормила 20 школ из 21 в Ленинском районе Екатеринбурга. Правда, в мэрии с таким утверждением категорически не согласны: по словам Чернышевой, на 1 января 2019 года школы Екатеринбурга обслуживали четыре МУПа, одиннадцать ООО и один ИП.

Рыночная прививка

Пожалуй, нашумевшая история характеризует состояние всего сектора социального питания, который остается каким-то пасынком общепита: здесь и через 30 лет живы атавизмы советских столовок - низкая квалификация, хамство и воровство персонала, убогий сервис, неповоротливое управление... В любом коммерческом заведении понимают, что клиент голосует рублем. В данном случае клиентами выступают родители, но почему-то их мнение не учитывается при заключении контрактов, да и сами поставщики услуг редко озабочены выстраиванием обратной связи с потребителями.

Впрочем, дело ШБС так или иначе дало толчок переменам на городском рынке школьного питания. После аннулирования результатов конкурса в Ленинском районе исполнение контрактов перешло к ШБС № 11, которая на субподряд пригласила частников. Правда, персонал в столовых решили не менять, так что пока неясно, будут ли улучшения. В Чкаловском районе в тендере участвовало сразу два новичка, один из которых признан победителем. В самом МУПе тоже перемены: на должность директора приглашена Надежда Аристова, которая до этого работала в сети гостиниц и ресторанов. Посмотрим, поможет ли такая бизнес-прививка МУПу. В любом случае развитие настоящей, а не бумажной конкуренции должно пойти на пользу отрасли.

- Исторически социальное питание было прерогативой МУПов, но в последнее время в этот сектор активно идут компании из частного сектора. На мой взгляд, их основное преимущество - возможность инвестировать: в новое кухонное оборудование, мебель, инвентарь, ремонт помещений, тогда как МУПы только эксплуатируют арендованное имущество в силу особенностей бюджетного процесса, - считает гендиректор кейтеринговой компании Ольга Большедворова. - Мы стараемся заключать долгосрочные контракты с управлениями образования, чтобы была перспектива окупаемости. Как правило, предприниматели, заходящие на объект на год, вообще ничего не вкладывают, потому что непонятно, будут ли работать здесь и дальше.

Бизнес, заинтересованный в продолжении сотрудничества, заботится и о том, чтобы клиент остался доволен. По словам Большедворовой, сотрудники компании ежеквартально опрашивают директоров школ, сотрудников управления образования, общаются и с представителями родительских комитетов. Привлекают даже "тайных покупателей". На основе полученной информации принимают меры, о чем непременно сообщают клиентам.

По мнению предпринимателей, чтобы количество бизнес-игроков на рынке соцпитания увеличилось, нужны не столько налоговые льготы, сколько снятие ограничивающих факторов. В Свердловской области, допустим, с 2008 года действуют ограничения по наценке. На кулинарную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства она не может превышать 60 процентов, на покупные - 20. Чтобы накормить дешево и полезно, говорят специалисты, в принципе, уложиться в нормы можно. Проблема в том, что они установлены еще в 1950-х. Там так много капусты и рыбы, что современные дети эти блюда просто не едят. С тех пор стол стал более разнообразным, появились новые продукты, а школьные повара по-прежнему вынуждены считать граммы по-советски.

- Могут быть различные другие формы организации питания школьников, все зависит от того, сколько родители готовы платить за эту услугу. Сейчас максимум - 105 рублей за обед, и то в ограниченном количестве школ, в основном же 70-80, а на эту сумму не разбежишься. Нужно просчитывать экономику и решать на уровне РЭК вопрос об изменении наценок. Тогда оператор сможет по-иному распределять затраты на завтрак, обед, буфетную продукцию, - предложила Елена Чернышева, и ее мнение совпало с позицией бизнес-сообщества.