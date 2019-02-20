- Внесено представление, руководители и сотрудники подразделений госавтоинспекции предупреждены об ответственности за несоблюдение законодательства. Работа АПВГК приостановлена (по данным регионального минтранса, рамки работают, как и прежде, просто не оформляются протоколы. - Прим. ред.). Сейчас на основании решений суда и заявлений перевозчиков ГИБДД должна организовать возврат уплаченных штрафов, - уточнили в прокуратуре.
Это хорошая новость для бизнес-сообщества, которое планомерно добивалось отмены наказания владельцев фур. Особенно ощутимо бьют штрафы по легальному малому предпринимательству, тогда как нелегалы продолжают уходить от ответственности, например, ездят с замазанными грязью номерами.
"РГ" уже не раз обращалась к этой теме ("Экономика УрФО" от 26.09.18, 16.01.19). Из последних новостей: Конституционный суд РФ признал незаконным положение о том, что штраф при автоматической фиксации нарушения больше, чем при фиксации вручную (150 тысяч против 100), то есть можно надеяться на некоторые послабления. Кроме того, в Госдуме рассматривается несколько принципиальных для отрасли законопроектов: об организации перевозок грузов автотранспортом и о передвижении тяжеловесов по муниципальным дорогам. В пояснительной записке к первому отмечается, что парк грузовиков в России составляет 6,5 миллиона единиц. Свыше половины машин, занятых в коммерческих перевозках, принадлежат физлицам, которые не зарегистрировались как ИП.
- Когда отменили лицензирование, на рынке возник большой пласт проблем, связанных с недобросовестной конкуренцией. Мы хотим заложить в нормативный акт критерии допуска и выхода из профессии, - рассказал во время визита в Екатеринбург Владимир Матягин, президент ассоциации "Грузавтотранс". - Нужно смотреть, почему нарушают. Чаще всего прибыль от перевеса идет не перевозчику, а грузополучателю. Транспортная компания - слабое звено в цепочке: не хочешь ты - поедет другой. Профсообщество должно самоорганизоваться и противодействовать этому, но, к сожалению, реалии в отрасли другие, почему мы и начали объединять игроков. Нужно наладить систему контроля за исполнением законодательства, подходить к проблеме комплексно. У грузоотправителя сегодня есть ответственность, а вот у грузополучателя нет.
Второй законопроект дает регионам право оформлять разрешения на перевозку сыпучих грузов. Предприниматели надеются, что это отчасти снимет вопрос с перевесами по осям при транспортировке стройматериалов. Такие грузы нужно взвешивать, когда они "отстоятся" минимум пять минут, в динамике может быть искажение. Кроме того, бизнес настаивает на установке контрольных весов поблизости от АПВГК, чтобы была возможность оспорить показания датчиков.