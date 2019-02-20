Как сообщили в областной прокуратуре, при проверке управления ГИБДД вскрыты факты незаконного привлечения к административной ответственности 411 лиц. Среди пострадавших оказались грузоперевозчики, которые с декабря 2017 года по июнь 2018-го проезжали через автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на 346 километре Серовского тракта. Их штрафовали за различные нарушения правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства, хотя проверка, организованная Росстандартом, показала, что весы в тот период были неисправны.

- Внесено представление, руководители и сотрудники подразделений госавтоинспекции предупреждены об ответственности за несоблюдение законодательства. Работа АПВГК приостановлена (по данным регионального минтранса, рамки работают, как и прежде, просто не оформляются протоколы. - Прим. ред.). Сейчас на основании решений суда и заявлений перевозчиков ГИБДД должна организовать возврат уплаченных штрафов, - уточнили в прокуратуре.

Это хорошая новость для бизнес-сообщества, которое планомерно добивалось отмены наказания владельцев фур. Особенно ощутимо бьют штрафы по легальному малому предпринимательству, тогда как нелегалы продолжают уходить от ответственности, например, ездят с замазанными грязью номерами.

"РГ" уже не раз обращалась к этой теме ("Экономика УрФО" от 26.09.18, 16.01.19). Из последних новостей: Конституционный суд РФ признал незаконным положение о том, что штраф при автоматической фиксации нарушения больше, чем при фиксации вручную (150 тысяч против 100), то есть можно надеяться на некоторые послабления. Кроме того, в Госдуме рассматривается несколько принципиальных для отрасли законопроектов: об организации перевозок грузов автотранспортом и о передвижении тяжеловесов по муниципальным дорогам. В пояснительной записке к первому отмечается, что парк грузовиков в России составляет 6,5 миллиона единиц. Свыше половины машин, занятых в коммерческих перевозках, принадлежат физлицам, которые не зарегистрировались как ИП.

- Когда отменили лицензирование, на рынке возник большой пласт проблем, связанных с недобросовестной конкуренцией. Мы хотим заложить в нормативный акт критерии допуска и выхода из профессии, - рассказал во время визита в Екатеринбург Владимир Матягин, президент ассоциации "Грузавтотранс". - Нужно смотреть, почему нарушают. Чаще всего прибыль от перевеса идет не перевозчику, а грузополучателю. Транспортная компания - слабое звено в цепочке: не хочешь ты - поедет другой. Профсообщество должно самоорганизоваться и противодействовать этому, но, к сожалению, реалии в отрасли другие, почему мы и начали объединять игроков. Нужно наладить систему контроля за исполнением законодательства, подходить к проблеме комплексно. У грузоотправителя сегодня есть ответственность, а вот у грузополучателя нет.

Второй законопроект дает регионам право оформлять разрешения на перевозку сыпучих грузов. Предприниматели надеются, что это отчасти снимет вопрос с перевесами по осям при транспортировке стройматериалов. Такие грузы нужно взвешивать, когда они "отстоятся" минимум пять минут, в динамике может быть искажение. Кроме того, бизнес настаивает на установке контрольных весов поблизости от АПВГК, чтобы была возможность оспорить показания датчиков.