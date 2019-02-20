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20.02.2019 20:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закулибили всерьез

На заводах вновь поощряют рационализаторское движение
Текст: Ксения Дубичева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 38(7796)
Не зря говорится о плюсах хорошо забытого старого: подсчитав выгоды, крупные уральские предприятия активно развивают и материально поощряют рационализаторское движение. Попутно им удалось обогатить русский язык сильным глаголом "закулибить".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Найти тему для рацпредложения просто - нужно лишь шире взглянуть на свою ежедневную работу. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Найти тему для рацпредложения просто - нужно лишь шире взглянуть на свою ежедневную работу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

К примеру, работники комбината "Маяк" в Челябинской области занялись малой механизацией производства: первые плоды принес корпоративный курс Росатома по развитию инженерного мышления "Каракури". Так называют сделанные из подручных материалов нехитрые механические устройства. Чаще всего каракури решают задачи "принеси-подай", экономят время и трудозатраты, что в итоге сказывается на прибыли.

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Для сведения: изначально такую идеологию исповедовал японский автогигант, с 2007-го используя рабочую смекалку на благо концерна. Пионер российского каракури-движения КамАЗ еще пять лет назад организовал эргономичные рабочие места на конвейере: ученики подшефной школы придумали для рабочих крепкие стулья на колесиках с держателями для инструментов, их использование сократило время конвейерной операции с 240 до 180 секунд, что экономит заводу три миллиона рублей ежегодно. Во время командировки в Японию идею "подсмотрели" и специалисты Росатома - и в 2018-м каракури-курс прошли сто специалистов корпорации.

На приборно-механическом заводе в Озерске каракури придумал мастер участка Максим Попов: тележка спускается по наклонной плоскости от слесаря к сварщику и перевозит детали, а затем возвращается к слесарю с помощью противовеса. На радиохимическом заводе бидоны с продукцией раньше поднимал мостовой кран, в процессе участвовали крановщик и оператор. Когда к делу приспособили ручную лебедку с направляющими, оператор смог манипулировать бидонами с легкостью и самостоятельно - вмешательство крановщика больше не требуется, а время погрузочно-разгрузочных работ сократилось в несколько раз - до 3-5 минут.

На предприятиях госкорпорации отработана и система поощрений. Например, на "Электрохимприборе" за подачу предложения по улучшению производства рабочий получает 200 рублей, за его внедрение - 500, а если эффект от внедрения подтвердит экономический отдел - еще полторы тысячи. И система работает: отдельные сотрудники подают по 5-10 предложений в месяц. На предприятии внедрили, например, размотчик для упаковочной бумаги. Раньше листы отрезали от вертикально стоящих рулонов весом 700 килограммов. Ведущий инженер Эдуард Тяро придумал, как закрепить рулоны горизонтально - наподобие кухонных бумажных полотенец. Устройство установили в одном цехе, а сейчас еще два подразделения заказали аналогичные каракури.

Большую часть жизни человек проводит на рабочем месте, и оно должно быть удобным и комфортным. Добиться этого можно и самому, используя смекалку

- Рационализация неизбежна. Как правило, на предприятии отлаживают основную технологию, не обращая внимания на мелкую, нудную работу - мол, делайте, как хотите. А рабочий не дурак: используя смекалку и то, что на улице подобрал, он непременно "состряпает" какую-нибудь финтифлюшку, чтобы облегчить свой труд, - говорит доцент мехфака уральского университета Владимир Жегульский. - Чаще всего в основе этих изобретений - простая тележка, но они подчас имеют гигантский экономический эффект. Оценить его можно на примере центров мелкооптовой торговли: покупатель сам транспортирует товары, поэтому ретейлер предлагает приятные цены - экономит на транспортных расходах, которые в структуре себестоимости порой составляют 30-40 процентов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его наблюдениям, первыми о "хорошо забытом старом" - системе рацпредложений и рабочей смекалке - вспомнили на крупных предприятиях, "когда денежки начали считать".

- Вот только не нравится мне японское название. Раньше это называлось народными рацпредложениями или малой механизацией, сейчас - бережливым производством. Чем плохо? - рассуждает Жегульский.

На самом деле, по-русски звучит даже лучше, ну а работает ничуть не хуже. Так, Уральская горно-металлургическая компания запустила в соцсети флешмоб для рационализаторов с бодрым хештегом #закулибь - и постов хватает. Например, на комбинате холдинга в Медногорске слесарь Андрей Толстопятов придумал и собрал элементарное приспособление, которое назвал прошивкой.

- В металлической заготовке нужно сделать четыре отверстия. Для этого требуется три операции: ручная разметка, керновка и сверловка на станке, - объясняет он. - Я придумал, как объединить эти действия при помощи приспособления, действующего по принципу канцелярского дырокола, которое сокращает время изготовления детали и экономит энергоресурсы. На закрепленную деталь накладывается матрица с четырьмя отверстиями, в них вставляют металлические стержни, четыре удара молотком - и деталь готова.

На заводах холдинга "закулибили", например, сетку для электролизной ванны и стопор для железнодорожной стрелки - нехитрые, но эффективные приспособления, которые предупреждают аварии: остановку цеха из-за засорившегося насоса или сход состава с рельсов - и избавляют предприятие от внушительных потерь.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Рационализатором может стать каждый, - уверяет ведущий технолог Уралмашзавода Сергей Кандалов. - Найти тему для рацпредложения просто - нужно лишь шире взглянуть на свою ежедневную работу. Конечно, сегодня у завода большая нагрузка, и уралмашевцам бывает сложно выделить время для творчества. Но найти в себе силы для новых идей все-таки стоит. Видеть, как твои предложения со временем воплощаются в реальные дела, очень интересно.

На "заводе заводов" за нестандартные решения рационализаторам выплачивают премию - около десяти процентов от экономического эффекта внедренного предложения, но не более 25 тысяч рублей. За получение патента изобретателям единовременно выплачивается авторское вознаграждение - 20-30 процентов среднезаводской зарплаты. А за использование патента авторы получают ежегодно "тринадцатую" зарплату.

- В общем, дело не столько в каракури, сколько в эргономике. Большую часть жизни человек проводит на рабочем месте, и оно должно быть удобным и комфортным. Добиться этого он может сам, используя смекалку, - объясняет Вячеслав Мантулло, помощник генерального директора предприятия "Электрохимприбор". - И тогда работа будет в удовольствие.

Экономика Отрасли Промышленность УрФО
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