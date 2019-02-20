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20.02.2019 20:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нотариус в роли коллектора

Судьи предложили взыскивать коммунальную задолженность в досудебном порядке
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 38(7796)
Более 250 тысяч исков о взыскании коммунальных платежей рассмотрели свердловские мировые суды в 2018 году - на 30 процентов больше, чем годом ранее.

- Всего в прошлом году рассмотрено 605 тысяч гражданских дел. Иски о взыскании задолженности по коммунальным платежам составили 45 процентов. Учитывая непростую социально-экономическую ситуацию в регионе, мусорную реформу, думаю, в этом году их число не уменьшится, - прогнозирует и.о. председателя Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

С большинством судебных приказов ответчики не спорят: за их отменой обращаются только 2-3 процента должников

Нельзя сказать, что это какой-то особый уральский тренд. Рост судебных споров по ЖКХ на Среднем Урале соответствует общероссийской тенденции: в целом по стране рассмотрено около 6,5 миллиона таких дел. И судам становится все труднее тянуть "коммунальную лямку". Если, например, исков по алиментам в Свердловской области было подано 12 тысяч, то доля коммуналки в 20 раз больше. С подавляющим большинством этих требований ответчики не спорят: за отменой судебных приказов обращаются только 2-3 процента должников. У судей возникает вопрос: зачем же засорять органы правосудия такими делами?

Фото: photoxpress
Как не платить чужие долги за коммунальные и жилищные услуги

- Сегодняшнее положение создает большую нагрузку на мировых судей. Судите сами: в прошлом году в мировых судах рассмотрено в общей сложности 517 тысяч дел, в том числе 466 судебных приказов, из которых 255 тысяч касаются коммунальных платежей. В итоге среднемесячная нагрузка на мирового судью составляет 257 дел, а на некоторых участках доходит и до 400, - отметил Владимир Дмитриев. - Почему не предусмотреть возможность досудебного взыскания денежных средств, например, налоговых платежей? Если плательщик не согласен, он доказывает это в судебном порядке.

По мнению экспертов, такие дела вполне могли бы рассматриваться без проведения судебного заседания - только по документам. Отметим, еще в Советском Союзе задолженность по коммунальным платежам взыскивалась нотариально, на основании исполнительной надписи, а сегодня подобная практика существует в Беларуси, где таким же образом (по исполнительной надписи) взыскивают и задолженность по кредитам. "Мы с этим сталкиваемся, когда разрешаем принудительное исполнение таких решений судами Беларуси, если должник проживает на территории Свердловской области", - добавили в облсуде.

Справка РГ

Исполнительная надпись - распоряжение нотариуса о принудительном взыскании денег или какого-либо имущества должника в пользу кредитора. Имеет силу исполнительного документа и служит основанием для принудительного взыскания.

Судебный приказ - постановление, вынесенное судьей по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества должника.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов
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