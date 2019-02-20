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20.02.2019 20:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каша из топора

Бюджетников кормят некачественными крупами
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(7797)
Из 59 казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, проверенных в 2018 году, в 41-м инспекторы Россельхознадзора нашли некачественную или опасную для здоровья продукцию. Это самый высокий показатель за последние четыре года.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Если дети вдруг перестают что-то есть, это повод задуматься о качестве продуктов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Если дети вдруг перестают что-то есть, это повод задуматься о качестве продуктов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Отметим, сотрудники ведомства посетили не детские сады и школы (они подведомственны муниципалитетам и контролируются Роспотребнадзором), а структуры ГУФСИН, психоневрологические интернаты, центры социальной помощи семьям и другие организации, относящиеся к региональным министерствам здравоохранения, образования и соцполитики. Проверяли крупы, закупаемые для столовых и для раздачи малоимущим.

Чаще всего фальсифицируют рис и пшеничную, ячменную, ячневую крупы, реже - кукурузную и гречневую. По словам руководителя испытательной лаборатории свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирины Топорковой, нередко в пробах находят недоброкачественное ядро. Это может быть результатом как нарушения технологии производства, так и замены сырья. Из 85 образцов, исследованных в прошлом году, по этому критерию забраковали 45. Кроме того, в 14 были обнаружены металломагнитные примеси, которые появляются при фасовке на ржавых станках. Такую крупу нельзя даже на корм перерабатывать.

Виноваты в этом безобразии поставщики продукции - в основном представители малого бизнеса, считает начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора Зухра Барбакова.

В 14 образцах круп обнаружены металломагнитные примеси, которые появляются при фасовке на ржавых станках

- Чтобы поставлять крупы в бюджетные учреждения по госконтракту, сегодня не требуется лицензия. Изготовителем считается не земледелец, вырастивший и намолотивший ту же гречку на Алтае, а тот, кто купил ее и нафасовал в мешки для продажи. То есть формально этой деятельностью может заниматься любой индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, надо лишь предоставить необходимый пакет документов. При этом не все поставщики гарантируют нормативные условия хранения, и мало кто знает, что по закону ответственность за качество несет последний в цепочке, - пояснила эксперт.

Фото: iStock
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Выявляет недобросовестных предпринимателей только проверка, но планово малый бизнес не будут проверять еще два года, а внепланово - исключительно по жалобам. Так что инспекторы очень надеются на активных граждан. Конечно, угроза здоровью от некачественного зерна меньше, чем от молочной или мясной продукции: вы рискуете разве что зуб сломать или в редких случаях пищевод повредить. Но если дети вдруг перестают есть кашу, значит, в сырье мучки больше, чем ядра, и это повод забить тревогу.

Кроме того, в региональном Россельхознадзоре хотят создать белый список поставщиков - инициативу взял на себя недавно созданный общественный совет, а саму идею высказали предприниматели.

- Это не потребность одного человека, а крик души, - комментирует Зухра Барбакова. - Почему кто-то создает систему качества, а кто-то только заявляет об этом? Мы ежегодно отправляем в министерства рекомендации по отбору поставщиков, просим обратить особое внимание на тех, кто уже попадался на нарушениях законодательства. Мера, к сожалению, больше профилактическая. У нас нет информации, что кто-то из госзаказчиков в итоге внес подобных исполнителей контрактов в реестр недобросовестных.

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