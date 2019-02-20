Заброшенные поля, как известно, быстро занимает бурьян и мелколесье, а на покинутые площадки разорившихся заводов приходят девелоперы. Вот и в Тюмени вырастают высотки на месте некогда успешных предприятий, приказавших долго жить. К примеру, корпуса камвольно-суконного комбината, в которых когда-то трудились четыре тысячи человек, замещают 26-этажные "свечки", а на месте цехов деревообрабатывающего комбината "Красный октябрь" растет крупный микрорайон. Застройщики вплотную подступают к судостроительным производствам, с трудом удерживающимся на плаву. Встал ребром вопрос, не канет ли в Лету некогда базовая для сибирского города отрасль?

Без возрождения заводов и судоходство на Туре и Оби может прийти в упадок. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

В районе Мыса уже снесены старые кирпичные строения Жабынского завода. Основан он был полтора века назад, считался одним из лучших в Российской империи, чуть ли не образцовым. Большинство судов, бороздивших речные просторы к востоку от Урала, было изготовлено в Тюмени. Профильное производство тут возродили в 1947-м, а спустя 30 лет предприятие обрело современное имя - Тюменский судостроительно-судоремонтный завод. Одно название, считай, и осталось. В начале XXI века с пуском на воду плавучей насосной станции для нефтяников судостроительные работы заморожены, ремонтные - в мизерных объемах. Зато здесь выпускают полистирол, пластиковые трубы. Часть промплощадки арендуют малые сервисные и производственные фирмы, не имеющие ни малейшего отношения к речному флоту, часть уходит под жилье.

- Судокорпусный цех в сохранности, ждет лучших времен. Правда, сомневаюсь, что они придут. Перебиваемся разовыми заказами. Появляется работа - нанимаем людей, нет ее - до свидания. Мне предлагали взять кредит на развитие производства. Но под что его развивать? Бессмысленный риск, - не скрывает пессимизма гендиректор Алексей Филиппов. И добавляет: - Боюсь, скоро и грузовой порт встанет: на протяжении нескольких месяцев движение по реке стопорится - суда дно цепляют на подходе к Тюмени. Русло на отдельных участках надо углублять. Это полномочия органов госвласти, но они не решаются направлять средства - экономически нецелесообразно.

Скептики напоминают о незавидной судьбе судостроительного комплекса близ Профсоюзного моста. За 70 лет существования предприятия с его стапелей сошло свыше 2000 различных судов, плавучих конструкций, таких как, к примеру, удостоенная Госпремии электростанция "Северное сияние". В середине прошлого десятилетия чахнувший завод приобрел уральский машиностроительный холдинг, вложил в модернизацию полмиллиарда рублей, увеличил штат до 700 работников. Перепрофилированное производство даже подключили к изготовлению тяжелой буровой установки "Екатерина". Через пять лет владелец в силу "неблагоприятных экономических обстоятельств" избавился от тюменского актива, продав 47 гектаров земли близ реки девелоперу за 773 миллиона рублей. Сегодня о славном былом напоминают установленный напротив проходной полноразмерный макет торпедного катера (такие собирали здесь в годы войны) да сайт виртуального музея совета ветеранов.

У ЯНАО есть потребность в новых речных и морских судах. Их могли бы изготавливать и тюменцы. Но госзаказчики не работают по предоплате

Ныне судостроением худо-бедно занимаются Экспериментальная судоверфь и "Тюменьсудокомплект". Последний видит себя наследником Жабынского завода, у него неплохие мощности, настоящим достижением стало изготовление рыболовецкого рефрижератора морского класса "Полярная звезда". Но оборудование сильно изношено, а главное - с заказами проблема. Предприятие едва избежало банкротства и продажи с молотка. Введено внешнее управление.

- Совокупные долги составляли около 300 миллионов рублей. По зарплатам они погашены. Внешний управляющий планирует перечислить причитающиеся налоги в бюджет в течение года и к его завершению стабилизировать финансовую ситуацию. Сейчас завод преимущественно занят выполнением контрактов с Казахстаном. Они предусматривают предоплату и потому позволили справиться с кризисом, обеспечить долговременный фронт работ, - рассказывает начальник управления промышленности областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Валерий Ладнер.

Известно: у крупного потенциального госзаказчика - Ямало-Ненецкого округа - есть потребность в новых речных и морских судах. Их могли бы изготавливать и тюменцы. Но арктический регион готов оплачивать работу только после ее завершения. Практика частичной предоплаты из казны вообще ушла в прошлое.

- Когда предприятие справится с финансовыми трудностями, у него откроется возможность кредитоваться под такие заказы. В свою очередь, мы получим законное право возобновить господдержку судостроителей, пока Бюджетный кодекс не на их стороне, - поясняет Ладнер.

Депутат Тюменской гордумы Марат Тулебаев, подключившийся к спасению вчерашнего лидера отрасли путем обращения за содействием к коллегам из Заксобрания ЯНАО, к окружному департаменту АПК, говорит, что удалось заручиться согласием ямальцев перечислить из бюджета на счет завода несколько десятков миллионов рублей, которые критически необходимы для завершения строительства нескольких судов для северян.

Парадокс: практически единственное в УрФО специализированное судостроительное предприятие выручают заказчики из Средней Азии

- А не будь заказов из Казахстана, Узбекистана, "Тюменьсудокомплекту", верно, пришел бы конец? Парадокс: практически единственное в Уральском федеральном округе специализированное предприятие выручают заказчики из Средней Азии. И это происходит в Обь-Иртышском бассейне, где мощный флот, речные перевозки недороги и практичны, где делают ставку на развитие транспортной инфраструктуры в арктических широтах. Разве это нормально?! - возмущается депутат.

Экспериментальная судоверфь, на которой занято около 90 работников, количеством заказов не хвалится, но ее относительно стабильное положение вселяет оптимизм. Причем география контрактов не ограничена Западной Сибирью. Так, плавучий кран сделан для нижегородцев, а один из буксиров отправлен водной дорогой по Туре, Иртышу и Северному морскому пути в Архангельск. Буксир для верфи, конечно же, не верхняя технологическая планка. В свое время тут изготовили по собственному проекту 50-метровый комфортабельный пассажирский катамаран морского класса "Ямал".

- Мы на отшибе - далеко от жилых кварталов. Полагаю, массовая застройка до нас не скоро дойдет. Трудимся с надеждой, что Тюмень вновь обретет статус города судостроителей. Между тем профессия постепенно исчезает - все более ощутим дефицит квалифицированных судосборщиков, слесарей, электриков, - отмечает главный конструктор Сергей Ермаков.

Кадровую проблему испытывают и другие судостроительные и судоремонтные предприятия. Для всех в той или иной степени характерен износ основных фондов. Без их обновления о светлом будущем и мечтать не стоит. Надежды возлагаются на целевые отраслевые госпрограммы. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о планах восстановления предприятий речного судостроения в ряде регионов, в том числе в Тюменской области. Подвигать судовладельцев к заключению контрактов с отечественными производителями хотят "пряником" - лизингом на льготных условиях, компенсацией процентов по кредитам.

- Говорить о кончине отрасли нет оснований. Мы прилагаем все усилия для ее сохранения, - заверяет Валерий Ладнер.