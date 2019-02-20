Участники Форума отцов обсудили вопросы детского питания в школах

В Екатеринбурге в эти дни проходит первый Всероссийский форум отцов. Вчера активные папы из 80 регионов России обсудили одну из актуальных тем - организацию питания детей в школах, что в последнее время активно обсуждалось общественностью. В одних школах дети падают в голодные обмороки, в других получают некачественные продукты.

- Никакие меры не будут эффективны, если родители не будут давать обратную связь, если не будет народного контроля, - подчеркивает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Опытом такого контроля в регионах поделился председатель Совета отцов в Нижнем Новгороде Александр Заремба.

Проект "Родительский контроль" проходит во всех общеобразовательных учреждениях города. Как он работает? Ежедневно все предложения и информация о проверках в школах появляются в мессенджере, в специально созданной группе. Родительский контроль анализирует их и передает напрямую руководству города, а дальше принимаются соответствующие решения.

О том, что родительский контроль - одна из эффективных мер, говорила и уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва. Там постоянно проводятся анонимные опросы, анкетирование родителей и детей. Детский омбудсмен отметила, что при таком взаимодействии, жалобы на качество и организацию питания детей в школах снизились в разы.

- В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания, - пообещала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. - Сегодня есть эффективные практики, мы выберем самые удобные, предоставляющие качественную обратную связь.

Детский омбудсмен подчеркнула, что именно обратная связь позволит принять адекватные решения и устранить недостатки в организации детского питания.