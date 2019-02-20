"Уралочка" уступила "Экзачибаши" в матче волейбольной Лиги чемпионов

В Екатеринбурге в очередном матче Лиги чемпионов по волейболу встретились "Уралочка" и "Экзачибаши".

Неоднократный чемпион Турции и победитель Лиги начал игру очень активно. Уже в первом сете было заметно, что команда гостей сильнее: 20:25. Во втором сете уральские волейболистки играли лучше, но в победу это не вылилось - 22:25.

К радости болельщиков, в третьем и четвертом розыгрышах российская команда преобразилась и смогла выиграть: 25:20 и 25:22. Счет по партиям стал равным.

В решающем пятом сете поначалу соперницы шли одинаково, но после трех ошибок капитана "Уралочки" гости вырвались вперед и, уже имея серьезное преимущество, довели дело до победы не только в сете, но и в игре.

Соперник оказался сильнее, но яркая игра "Уралочки" позволяла болельщикам надеяться, что она еще может одержать победу в играх группового турнира. Проиграв турчанкам, уральские волейболистки потеряли шансы выйти в плей-офф.