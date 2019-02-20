С этого года промышленники начали жить в условиях действия федерального закона о наилучших доступных технологиях (НДТ). Он разделил все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, на четыре категории. На первом этапе, который продлится до 2022 года, на НДТ перейдут 300 предприятий, в том числе около 30 из УрФО - в основном металлургические и энергетические объекты в Свердловской и Челябинской областях, а также многие нефте- и газодобывающие промыслы и их инфраструктура в Югре и на Ямале.

И кнут, и пряник

Целый ряд законодательных требований обязывает заводы получать комплексные экологические разрешения, согласовывать технологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, проходить экологическую экспертизу и внедрять программы повышения экологической эффективности. Как отмечают промышленники, с одной стороны, придется серьезно поменять принципы работы, с другой - появится возможность избежать лишних административных барьеров, часто препятствующих внедрению новых технологий.

В основе нового подхода - перечень зарекомендовавших себя технологических решений, сгруппированных по отраслевым информационно-техническим справочникам (ИТС). Всего написано более 50 таких документов, в их создании активно участвовали сами производственники. В будущем ИТС будут обновляться и актуализироваться. Например, планируется снижать долю оборудования, импортируемого в случае необходимости применить НДТ, с сегодняшних 50 процентов до 36-ти к 2024 году.

- С 2019 года при строительстве любого промышленного объекта нужно использовать информационно-технические справочники по своей отрасли. Например, наш касается мониторинга выбросов, - говорит начальник службы экологии Синарского трубного завода Яна Зырянова. - Как их использовать? Если хотим модернизироваться, то оборудование, которое мы закупаем, как основное, так и вспомогательное, - только из справочника. В противном случае с 2020 года грозят стократные повышающие коэффициенты. А при соответствии НДТ плату за негативное воздействие на окружающую среду можно будет не платить. То есть предусмотрены и кнут, и пряник.

На днях на полях сочинского инвестиционного форума замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что к 2025 году почти 7000 предприятий должны получить комплексные экологические разрешения и соответствовать справочникам НДТ. Такое масштабное внедрение новых технологий потребует больших инвестиций: речь идет о нескольких триллионах рублей в масштабе страны. Поэтому государство будет оказывать поддержку, заверил Евтухов. По предварительным оценкам, на эти цели направят более 25 миллиардов рублей. Разрабатывается целый ряд инструментов оказания такой помощи, например, через Фонд развития промышленности, через целевые субсидии.

Не понимают инноваций

Как все это будет работать на практике, пока не очень ясно.

- Недавно мы наконец получили форму комплексного экологического разрешения, прочитали ее с удовольствием, - рассказывает Яна Зырянова. - Однако пока непонятно, как именно мы будем получать такой документ.

Промышленники по привычке опасаются реакции проверяющих органов, которые не всегда "понимают инновации". Например, они припоминают историю с внедрением стандартов ИСО. Предполагалось, что если уж завод имеет международный сертификат, то целого ряда несоответствий там по умолчанию быть не может. Но контролеры продолжали проверять и сертифицированные производства по полной программе.

- Справочники вводят некие реперные точки, например, в металлургии должны мониториться четыре-пять загрязняющих веществ. Казалось бы, именно эти цифры станут показателями нашей работы, на них должно обращать внимание государство в лице надзорных органов. Но нет: в методике Росприроднадзора по инвентаризации выбросов ничего не поменялось. Получается, новое придумали, а старое не отменили, - разводит руками эколог.

Несмотря на вступление в силу закона об НДТ в методике Росприроднадзора по инвентаризации выбросов ничего не поменялось. Получается, новое придумали, а старое не отменили

Представитель "Русала", у которого в топ-300 вошли два свердловских предприятия, Марина Мылова отмечает, что с НДТ есть еще одна проблема - принципиальное отсутствие нормативного акта, который предписывал бы использовать справочники.

- Сегодня мы загнаны в такие рамки, что, оказывается, необходимо иметь нормативно-разрешительные документы, которые отменены, - рассказала она на заседании круглого стола "Экологические риски" в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП). - По справочникам все очень сыро. В итоге 2019 год наступил, но правила игры непонятны.

- Мы готовимся получить комплексное экологическое разрешение. При этом наши целевые показатели в части экологии предусмотрены действующими разрешениями и лицензиями, - рассказали в пресс-службе компании "Энел Россия", владеющей Рефтинской ГРЭС. - Станция работает со всей разрешительной документацией, снижает негативное воздействие на окружающую среду, например, проводит модернизацию газоочистного оборудования. Однако проблема в том, что нормативная база, связанная с реформированием системы экологического регулирования на принципах НДТ, находится в стадии разработки.

Здоровье дороже

По словам руководителя Екатеринбургского медицинского научного центра при Роспотребнадзоре Сергея Ярушина, с введением НДТ в регионах намечается переход от "простой" промышленной политики к экологической.

- НДТ - это не новый финансовый инструмент, а механизм решения конкретных задач, например таких, как токсичность производства для человека, чистота водоемов, озоновые дыры и других, - объясняет он. - То есть вопрос не в штрафах, а в том, каково влияние производства на человека. По нашим данным, состояние здоровья населения в субъектах Федерации УрФО на 20-25 процентов зависит от экологической составляющей. В некоторых городах Свердловской области, например в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, - до 40 процентов.

Предотвращенный экономический ущерб для здоровья оценивается как снижение потерь ВРП в результате сокращения смертности и заболеваемости. Например, в Свердловской области один случай преждевременной смерти стоит 4,3 миллиона рублей. Конечно, это не цена человеческой жизни, оговариваются в Роспотребнадзоре, но эта цифра используется для принятия экономических решений. Например, есть методика оценки экологической эффективности деятельности компаний, которая позволяет понять, какие именно меры дадут наилучшие результаты. Так, анализ шести технологических мероприятий на конкретных уральских металлургических заводах показал, что модернизация агломерационного цеха будет самым эффективным вложением средств с точки зрения здоровья человека.

- Значит, именно сюда надо в первую очередь направлять инвестиции, - подчеркивает Ярушин.

По словам замруководителя свердловского Роспотребнадзора Ильи Власова, уральские предприятия включены в процесс: за пять лет они направили более 185 миллионов рублей на "реализацию мер управления рисками для здоровья населения". В пересчете на душу населения - по 43 тысячи на каждого жителя Среднего Урала.

Например, в так называемом Первоуральско-Ревдинском промышленном узле идет технологическая модернизация предприятий: на заводах внедряются малоотходные технологии, проводится оптимизация маршрутов движения большегрузного автотранспорта, ликвидируются свалки. Другой пример - адресная реабилитация детей и беременных женщин на неблагополучных с точки зрения экологии территориях, которую по собственной инициативе проводят 33 промышленных предприятия. В комплекс входит мониторинг, клинико-лабораторная диагностика и лечение, массовая биопрофилактика.

В ведомстве подсчитано, что общий предотвращенный ущерб за последние пять лет в Свердловской области составил 81,3 миллиарда рублей.

Тем временем

Парадокс, но большинство жителей Свердловской области не видит негативной роли промышленников в ухудшении экологии. 60 процентов опрошенных винят в этом власти - от федеральных до муниципальных. 21 процент возлагает ответственность на самих граждан. И только три процента считают, что ситуацию усугубляет промышленность.